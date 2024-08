Il quartetto Marini-Bianchi-Macchi-Foconi è stato battuto dalla compagine campione del mondo in carica

Ai Giochi di Parigi 2024 medaglia d’argento per l’Italia di fioretto a squadre che, nell’ultima giornata della scherma, perde la finale contro il Giappone. Gli azzurri Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi sono stati battuti dalla compagine nipponica, campione del mondo in carica, composta da Shikine, Iimura, Matsuyama e Nagano con il punteggio di 45-36. Primo assalto di Marini che cede 5-3 a Shikine, Imura porta il Giappone sul +3 contro Bianchi mentre nel terzo assalto Macchi accorcia con Matsuyama portandosi sotto 14-15 dopo la prima tornata. Bianchi contro Shikine porta gli azzurri in vantaggio di due lunghezze (20-28) che Marini mantiene contro Matsuyama (25-23). Nella sfida tra Macchi e Imura il Giappone recupera e allunga portandosi a +2 (30-28). Nell’ultima e decisiva tornata di assalto Bianchi, infortunatosi a una mano, resiste contro Matsuyama e con una prova coraggiosa chiude con un solo punto di svantaggio (35-34 per il Giappone). Nell’ottavo e penultimo assalto in pedana le due riserve, Foconi (al posto di Macchi) e Nagano, con l’azzurro che subisce un 5-0 pesantissimo che allontana l’Italia dall’oro. Sotto 40-34 Marini contro Imura cerca l’impresa ma ormai il gap è troppo ampio e il Giappone si impone 45-36.

