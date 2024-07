L'azzurro ha vinto la medaglia nella sciabola maschile contro l'egiziano Ziad Elsissy

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais per assistere alle finali di Parigi 2024 della scherma, si è alzato in piedi per applaudire Luigi Samele subito dopo la vittoria ottenuta dall’azzurro nella finalina contro l’egiziano Ziad Elsissy che gli è valsa la medaglia di bronzo nella sciabola maschile. Subito dopo il Capo dello Stato si è complimentato personalmente con Samele abbracciandolo e scambiando qualche parola con lui.

