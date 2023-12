Il principe Alberto II ha premiato i soci

Per celebrare un 2023 ricco di eventi e il 70 anni dello Yacht Club de Monaco, il Principe Alberto II di Monaco, presidente del Club, ha premiato i soci durante il consueto cocktail invernale. Un evento che mira non solo a premiare gli ambasciatori del Club ma anche a celebrare l’arrivo di nuovi soci e svelare la tabella di marcia per la prossima stagione con gli occhi sempre puntati sulla sostenibilità.

