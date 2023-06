Lo Yacht Club de Monaco "ha saputo conservare e tramandare le tradizioni legate alla vita in mare" ha dichiarato il principe Alberto II di Monaco

Lo Yacht Club de Monaco festeggia 70 anni dalla sua fondazione. Alla cerimonia hanno preso parte circa 1.500 persone che si sono radunate sulla banchina del Club per celebrare la ricorrenza. Allahanno preso parte circa 1.500 persone che si sono radunate sulla banchina del Club per celebrare la ricorrenza.

Lo Yacht Club de Monaco “ha saputo conservare e tramandare le tradizioni legate alla vita in mare, promuovendo al tempo stesso l’innovazione e lo sviluppo dello Yachting”, ha dichiarato il principe Alberto II di Monaco, che è anche presidente dello Yacht Club. Il principe ha poi ricordato il padre, Ranieri III, che ha fondato un’istituzione incentrata sulla passione per il mare. “La sua visione – ricorda – era quella di rendere lo YCM un luogo esclusivo dove lo Yachting è vissuto, apprezzato e celebrato, contribuendo così alla promozione di Monaco come destinazione”. Proteggere gli oceani rimane una delle priorità dello Yacht Club: “Voglio fare delle questioni ambientali una priorità – rimarca – e dobbiamo continuare ad essere un faro per l’industria nautica”.

Il principe ricorda poi il ruolo di attore della transizione ambientale svolto dal club e dal suo porto turistico, che negli anni si sono fatti dimostratori di nuove soluzioni eco-responsabili. “La mobilitazione deve essere comune e totale”, ribadisce. Eco dell’impegno dello Yacht Club in questo senso sono le attività che rientrano sotto l’egida della ‘Monaco Capital of Advanced Yachting’, che si riflette nei numerosi eventi organizzati dal Club. A partire dalla Monaco Energy Boat Challenge (3-8 luglio 2023), arrivata alla decima edizione. Più di 500 giovani ingegneri in rappresentanza di 25 nazioni e 25 università incontreranno professionisti del settore tra cui attori chiave come Oceanco, Ferretti, Sanlorenzo, Lürssen, Monaco Marine e Palumbo SY Refit. A seguire il 3° Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (24-25 settembre), il cui obiettivo è presentare soluzioni innovative per lo sviluppo dei porti turistici virtuosi.

