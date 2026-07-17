Nautica, la Monaco Energy Boat Challenge si espande con le World Series

Lo Yacht Club de Monaco amplia la portata internazionale della Monaco Energy Boat Challenge con il lancio di un nuovo programma di qualificazione: le Monaco Energy Boat Challenge World Series. “Abbiamo lanciato la Monaco Energy Boat Challenge più di dieci anni fa e, con il crescente successo dell’evento e l’aumento del numero di squadre partecipanti, stiamo ora ampliando i nostri orizzonti. Per questo vogliamo introdurre un sistema di qualificazione, simile a quello adottato in altri sport. I primi eventi di qualificazione si terranno in Australia e in Italia, prima di riunire a Monaco le squadre selezionate per la finale”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale e direttore dello Yacht Club de Monaco.

Pensata per sostenere lo sviluppo della Energy Class e accogliere il numero sempre maggiore di università che desiderano partecipare, l’iniziativa punta a preservare gli elevati standard sportivi e tecnici della finale di Monaco. Nata nel 2014 come piattaforma d’incontro tra università, industria e grandi aziende del settore marittimo, la Monaco Energy Boat Challenge è diventata un punto di riferimento per l’innovazione nella nautica sostenibile, mettendo in mostra tecnologie all’avanguardia per la propulsione pulita. Una tappa fondamentale è stata raggiunta nel 2018 con l’introduzione della Energy Class, dedicata a imbarcazioni sperimentali alimentate da fonti energetiche alternative, tra cui idrogeno, sistemi di accumulo cinetico e batterie avanzate. Da allora la partecipazione è cresciuta da una sola squadra a oltre 20 team provenienti da più di 20 Paesi.

Le World Series

Per accompagnare questa crescita, lo Yacht Club de Monaco ha creato le Monaco Energy Boat Challenge World Series, istituendo eventi di qualificazione regionali che rafforzeranno gli ecosistemi locali dell’innovazione e creeranno un percorso di accesso alla finale di Monaco. Primo partner internazionale del progetto sarà Darwin, in Australia, che ospiterà una gara di qualificazione dedicata alle università e ai team dell’area Asia-Pacifico. Il debutto è previsto nel 2027 e l’evento servirà per la qualificazione per la finale mondiale della Monaco Energy Boat Challenge 2028. “Per Darwin è un onore diventare una delle prime destinazioni al di fuori di Monaco a collaborare con lo Yacht Club de Monaco per promuovere la sostenibilità nell’innovazione e nella tecnologia marittima”, ha dichiarato Michael Canaris, direttore di Big Blue Ventures APAC, società specializzata nello sviluppo di iniziative innovative che mettono in contatto industria, tecnologia e opportunità di investimento nell’area Asia-Pacifico. “Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Inizialmente ci concentreremo sulla collaborazione con lo Yacht Club e i nostri partner per garantire che l’evento di Darwin raggiunga gli stessi standard di professionalità e di livello internazionale di quello di Monaco. Il nostro obiettivo è attirare squadre universitarie dall’Australia e da tutta la regione Asia-Pacifico, assicurando una forte partecipazione. Parallelamente lavoreremo sull’organizzazione logistica dell’evento e sulla creazione di partnership con istituzioni, aziende e operatori locali”, ha aggiunto.

Quando le candidature supereranno i posti disponibili per la finale di Monaco, saranno le competizioni di qualificazione a determinare i team ammessi, con un massimo di due squadre per Paese che potranno accedere alla finale mondiale della Monaco Energy Boat Challenge, in programma dal 29 giugno al 3 luglio 2027. “La nuova struttura è pensata per rendere la Challenge più accessibile alle università di tutto il mondo, favorendo allo stesso tempo la nascita di poli regionali di eccellenza nelle tecnologie marittime sostenibili. Invece di concentrare tutta la partecipazione in un unico appuntamento annuale, le World Series contribuiranno a creare una collaborazione continua durante tutto l’anno tra università, industria e stakeholder locali”, ha spiegato Szilard Czibere, Innovation manager della Monaco Energy Boat Challenge presso lo Yacht Club de Monaco.

L’obiettivo a lungo termine è trasformare la Monaco Energy Boat Challenge in una vera finale mondiale, in cui le migliori squadre selezionate attraverso eventi di qualificazione organizzati nei diversi continenti possano sfidarsi presentando le tecnologie più innovative per la propulsione marittima a zero emissioni.