Lo Yacht Club de Monaco punta sulla formazione con La Belle Classe Academy

La Belle Classe Academy, il centro di formazione dello Yacht Club de Monaco (YCM), sviluppato nell’ambito dell’iniziativa ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, si rivolge ai professionisti del settore nautico con un’offerta formativa che abbraccia tutti gli aspetti dello yachting. I programmi sono sviluppati secondo il principio della formazione professionale continua (CPD – Continuing Professional Development). L’offerta formativa comprende corsi di navigazione, ospitalità, galateo e protocollo di bordo. Il programma Yachting Masterclass è accreditato dall’International Association of Maritime Institutions (IAMI), mentre diversi corsi tecnici sono certificati dalla Royal Yachting Association (RYA), organismo di riferimento a livello internazionale per la formazione nautica e gli sport acquatici.

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Con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni, La Belle Classe Academy organizza inoltre ogni anno il Summer Yachting Camp, un programma immersivo promosso dallo Yacht Club de Monaco. Rivolto ai giovani tra i 16 e i 22 anni e aperto a tutti senza particolari requisiti di accesso, il camp rappresenta un’eccellente introduzione al mondo dello yachting. Il programma, della durata di una o due settimane, prevede attività teoriche e pratiche sulla conduzione di motoscafi e moto d’acqua, il primo soccorso, la meteorologia, i nodi marinari e la sicurezza in mare. I partecipanti, affiancati da professionisti del settore, possono ottenere certificazioni riconosciute a livello internazionale, tra cui la RYA Powerboat Level 2 e la Personal Watercraft, e approfondire le opportunità professionali offerte dal comparto dello yachting.

Questi percorsi formativi, insieme alla YCM Yachting Student Fair dedicata alla scoperta delle professioni del mare e dello yachting, contribuiscono alla formazione dei navigatori di domani, supportano appassionati e professionisti del settore nautico e rafforzano ulteriormente il profilo internazionale del Principato di Monaco.