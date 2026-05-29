Golf, Acquaroli: "Il 26esimo Open d'Italia Proabili favorisce la crescita delle Marche"

Presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Raffaello ad Ancona, il 26esimo Open d’Italia Proabili che si svolgerà al Conero Golf Club il 30 e 31 maggio. Presente il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: “È una competizione importante che aiuta a crescere la nostra regione, che ci approccia al circuito del golf nazionale-internazionale e che promuove le nostre bellezze. Ho proposto al presidente della Federazione Italiana Golf di tornare qui per la prossima edizione”