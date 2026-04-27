Record Maratona di Londra, Sabastian Sawe: "Merito della squadra e delle lepri"

(LaPresse) Per la prima volta nella storia un atleta ha compiuto l’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Ci è riuscito il 31enne keniano Sabastian Sawe, che domenica ha trionfato a Londra con il tempo di 1h59:30, in una gara tiratissima che ha visto un altro maratoneta scendere sotto le due ore, Yomif Kejelcha, secondo in 1h59:41. “Avevamo una squadra forte e le lepri hanno fatto bene il loro lavoro; inoltre oggi il tempo era davvero favorevole e questo ci ha aiutato. Abbiamo corso bene”, ha detto Sawe che ha aggiunto: “Ero pronto perché il ritmo era molto sostenuto”.