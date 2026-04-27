Iran, Araghchi a San Pietroburgo per incontrare Putin

(LaPresse) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a San Pietroburgo dove è in programma un incontro con il presidente russo Vladimir Putin nell’ambito delle discussioni per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Al suo arrivo, Araghchi ha dichiarato ai media iraniani di essersi recato in Russia “con l’obiettivo di proseguire le strette consultazioni tra Teheran e Mosca su questioni regionali e internazionali”, aggiungendo che l’incontro previsto con Putin “sarà una buona opportunità per discutere gli sviluppi del conflitto e fare il punto sulla situazione attuale.