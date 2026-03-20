Icon Yachts annuncia partnership con lo Yacht Club de Monaco

Icon Yachts e lo Yacht Club de Monaco hanno annunciato una partnership strategica che unisce uno dei cantieri navali leader nel segmento degli yacht explorer con una delle istituzioni più influenti della Nautica internazionale. Grazie a questa collaborazione, Icon Yachts entra a far parte dello Yacht Club de Monaco come partner nautico (partenaire nautique), rafforzando un impegno condiviso per l’innovazione, l’esplorazione e la navigazione responsabile. La partnership riflette una visione comune per il futuro del settore e supporta l’ambizione dello Yacht Club de Monaco di posizionare il Principato come capitale monegasca della nautica d’avanguardia. Riconosciuta per la sua competenza nella costruzione, conversione e refitting di yacht explorer, Icon Yachts si è affermata come attore chiave in una nuova generazione di imbarcazioni progettate per navigare più lontano, operare in ambienti remoti e supportare attività che spaziano dall’esplorazione e dalla ricerca scientifica alle crociere di spedizione.

La prima tappa di questa partnership si terrà il 24 marzo con il Captains’ Forum, ospitato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Icon Yachts. Riunendo comandanti e figure di spicco del settore, il forum metterà in luce il ruolo fondamentale che i comandanti svolgono nel plasmare il futuro della nautica da diporto. Questa iniziativa riflette anche l’impegno condiviso dello Yacht Club de Monaco e di ICON Yachts attraverso il Captains’ Club, una piattaforma che riunisce esperti e promuove il dialogo sulle principali sfide del settore. In quanto figure centrali di collegamento tra armatori, cantieri navali ed equipaggi, i comandanti sono i principali motori dell’eccellenza operativa, dell’innovazione e di una Nautica da diporto più responsabile. L’evento si svolgerà durante le Giornate dell’Esplorazione, un programma di quattro giorni che accoglie i membri dell’Explorers Club presso lo Yacht Club de Monaco.

Le discussioni verteranno sul crescente legame tra esplorazione, ricerca scientifica e mondo marittimo. Durante il forum, Micca Ferrero, armatore di Icon Yachts, parlerà della partnership e presenterà un entusiasmante progetto che verrà svelato a breve.Fondata nel 2005, Icon Yachts è riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro nella costruzione, conversione e refitting di yacht da esplorazione, combinando ingegneria avanzata con una forte attenzione all’innovazione e alla nautica da diporto responsabile. Lo Yacht Club de Monaco riunisce oltre 2.500 soci e svolge un ruolo centrale nella comunità globale dei superyacht grazie al suo dinamico programma di eventi sportivi, culturali e di settore. Insieme, Icon Yachts e lo Yacht Club de Monaco mirano a promuovere il dialogo all’interno della comunità nautica e a contribuire a plasmare il futuro dell’esplorazione moderna e dell’innovazione marittima.