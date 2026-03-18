World Baseball Classic 2026, il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo

Il Venezuela ha vinto per la prima volta il World Baseball Classic 2026, battendo gli Stati Uniti 3-2 grazie al doppio decisivo di Eugenio Suarez al nono inning. “Nessuno credeva nel Venezuela, ma ora abbiamo vinto il campionato”, ha detto Suarez, “questa è una festa per tutto il Venezuela”. Grande performance anche di Maikel Garcia, eletto mvp del torneo.

A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Usa sconfitti per la seconda finale di fila

Per gli Usa è la seconda finale consecutiva persa del principale evento internazionale di baseball, dopo quella del 2023 contro il Giappone (tre volte campione). L’ultimo titolo a stelle e strisce risale al 2017 quando gli statunitensi si imposero su Porto Rico per 8-0. Il Venezuela, invece, è la seconda nazione latinoamericana a vincere il WBC, dopo la Repubblica Dominicana nel 2013.

Grande festa a Miami e Caracas

Il tutto esaurito di 36.190 spettatori al LoanDepot Park di Miami era fortemente filo-venezuelano, con alcuni presenti che hanno fischiato i giocatori statunitensi durante l’incontro. La maggior parte dei tifosi è rimasta per mezz’ora dopo l’ultimo out e si è unita ai giocatori nel cantare l’inno nazionale, ‘Gloria al Bravo Pueblo (Gloria al Popolo Coraggioso)’. Grande festa anche nella capitale venezuelana, Caracas, dove la gente ha riempito le strade e cantato l’inno tra il frastuono dei clacson di auto e moto.

Più volte durante il torneo, i giocatori venezuelani hanno descritto la squadra come una famiglia. Sentimento che ha anche un riscontro letterale dato che nella formazione sudamericana ci sono i fratelli Willson e William Contreras, saliti insieme sul podio per ricevere le loro medaglie. Entrambi ricevitori, giocano nella Major League Baseball, negli Usa. Willson veste la maglia dei St. Louis Cardinals e William quella dei Milwaukee Brewers.

I giocatori del Venezuela festeggiano la vittoria del World Baseball Classic, Miami, Usa, 17 marzo 2026 (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Maikel Garcia mvp del World Baseball Classic 2026

Maikel Garcia è stato eletto mvp del World Baseball Classic 2026. Nato il 3 marzo 2000 a La Sabana, ha fatto il suo debutto nella Major League Baseball il 15 luglio 2022. Gioca nel ruolo di infielder per i Kansas City Royals, stesso club dell’azzurro Vinnie Pasquantino. Nel 2025 è stato scelto per il suo primo All-Star game e ha vinto il Gold Glove Award.