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mercoledì 18 marzo 2026

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World Baseball Classic 2026, il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo

World Baseball Classic 2026, il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo
Il Venezuela vince il World Baseball Classic, Miami, Usa, 17 marzo 2026 (Credit: The Yomiuri Shimbun via AP Images )
LaPresse
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Stati Uniti sconfitti in finale per la seconda volta consecutiva. Maikel Garcia mvp del torneo

Il Venezuela ha vinto per la prima volta il World Baseball Classic 2026, battendo gli Stati Uniti 3-2 grazie al doppio decisivo di Eugenio Suarez al nono inning. “Nessuno credeva nel Venezuela, ma ora abbiamo vinto il campionato”, ha detto Suarez, “questa è una festa per tutto il Venezuela”. Grande performance anche di Maikel Garcia, eletto mvp del torneo.

Usa sconfitti per la seconda finale di fila

Per gli Usa è la seconda finale consecutiva persa del principale evento internazionale di baseball, dopo quella del 2023 contro il Giappone (tre volte campione). L’ultimo titolo a stelle e strisce risale al 2017 quando gli statunitensi si imposero su Porto Rico per 8-0. Il Venezuela, invece, è la seconda nazione latinoamericana a vincere il WBC, dopo la Repubblica Dominicana nel 2013.

Grande festa a Miami e Caracas

Il tutto esaurito di 36.190 spettatori al LoanDepot Park di Miami era fortemente filo-venezuelano, con alcuni presenti che hanno fischiato i giocatori statunitensi durante l’incontro. La maggior parte dei tifosi è rimasta per mezz’ora dopo l’ultimo out e si è unita ai giocatori nel cantare l’inno nazionale, ‘Gloria al Bravo Pueblo (Gloria al Popolo Coraggioso)’. Grande festa anche nella capitale venezuelana, Caracas, dove la gente ha riempito le strade e cantato l’inno tra il frastuono dei clacson di auto e moto.

Più volte durante il torneo, i giocatori venezuelani hanno descritto la squadra come una famiglia. Sentimento che ha anche un riscontro letterale dato che nella formazione sudamericana ci sono i fratelli Willson e William Contreras, saliti insieme sul podio per ricevere le loro medaglie. Entrambi ricevitori, giocano nella Major League Baseball, negli Usa. Willson veste la maglia dei St. Louis Cardinals e William quella dei Milwaukee Brewers.

World Baseball Classic 2026, il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo
I giocatori del Venezuela festeggiano la vittoria del World Baseball Classic, Miami, Usa, 17 marzo 2026 (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Maikel Garcia mvp del World Baseball Classic 2026

Maikel Garcia è stato eletto mvp del World Baseball Classic 2026. Nato il 3 marzo 2000 a La Sabana, ha fatto il suo debutto nella Major League Baseball il 15 luglio 2022. Gioca nel ruolo di infielder per i Kansas City Royals, stesso club dell’azzurro Vinnie Pasquantino. Nel 2025 è stato scelto per il suo primo All-Star game e ha vinto il Gold Glove Award.

World Baseball Classic 2026, il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo
Maikel Garcia eletto mvp del World Baseball Classic, Miami, Usa, 17 marzo 2026 (AP Photo/Rebecca Blackwell)
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