Lampedusa si prepara alla visita del Papa

Per la seconda volta nella storia un Papa visita l’isola di Lampedusa. Dopo il precedente di Francesco nel luglio 2013 è la volta di Leone XIV che la mattina del 4 luglio atterrerà sull’isola siciliana per proseguire il cammino di attenzione all’accoglienza verso chi è costretto a migrare, nel solco del predecessore argentino. Dagli anni ‘90 l’isola, che dista solo 113 chilometri dalle coste della Tunisia, è meta di approdo di migliaia di persone che tentano di attraversare il Mediterraneo con imbarcazioni spesso di fortuna in cerca di un futuro migliore. Qui Papa Leone XIV ha scelto di compiere la sua visita.

ll Pontefice comincerà la sua visita omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo al Cimitero di Lampedusa, farà tappa al monumento della Porta d’Europa dove incontrerà una famiglia ospite dell’Hotspot dell’isola, quindi il Molo Favarolo, storico primo approdo di chi viene soccorso in mare e infine la messa nel campo sportivo con migliaia di fedeli. Secondo le ultime stime sono attesi tra i 10 e i 15 mila fedeli su un’isola di circa 6mila abitanti. A lavoro sul posto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa con forze provenienti da ogni parte d’Italia. Il centro di Lampedusa è pieno di foto del Pontefice e già si vedono dalle finestre striscioni per accoglierlo come: “Benvenuto Papa Leone, Lampedusa prega per te”.