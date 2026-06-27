In migliaia a Roma a bordo di una Vespa per festeggiare 80 anni di amore

Vespa, ottanta anni di passione, amore e trasgressione. Un sentimento che lega migliaia di persone in tutto il mondo molte delle quali si sono ritrovate questa mattina a Roma a conclusione di una tre giorni di mega raduno per gli amanti delle due ruote. Una passione che travalica confini, sesso ed età. Il “Vespa parade” di questa mattina ha attraversato le vie del centro partendo da Circo Massimo, passando per il Colosseo e via del Fori Imperiali e piazza Venezia. Uno spettacolo incredibile ad uso e consumo gratuito dei tanti turisti che già dalle prime ore della mattina affollavano il centro di Roma. Addobbate in tutti i modi possibili o mantenute originali in ogni suo pezzo ogni Vespa lega la sua storia unica e irripetibile a quella del proprietario: “Ero piccolo – racconta Marco, da Cagliari – vedevo i grandi con queste Vespe e ho sempre sognato di averne una”. Uomini e donne uniti dalla stessa passione: “la Vespa è trasversale – spiega ridendo Margherita, lei proveniente da Viareggio – questo amore è cominciato con mio padre, all’epoca si guidavano solo Vespe. Erano bei tempi”.