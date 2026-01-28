Morto Franco Menichelli, fu oro a Tokyo nel 1964

Si è spento, all’età di 85 anni, Franco Menichelli. L”Angelo azzurro’, oro al Corpo Libero ai Giochi di Tokyo 1964, con l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, fu protagonista anche dello storico bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Günthard. Nell’unica edizione italiana dei Giochi Estivi il romano Menichelli conquista anche un altro bronzo al corpo libero.

La Federazione: “Abbraccio commosso allo sport italiano”

“Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano. La Federazione Ginnastica d’Italia, il presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca”, si legge nella nota della Federazione.