Biathlon, Giacomel vince la mass start a Le Grand Bornard

Tommaso Giacomel si prende il successo nella mass start di Le Grand Bornard valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e godersi la tornata conclusiva in perfetta solitudine. E’ il terzo successo personale del venticinquenne trentino, il secondo della stagione dopo la sprint di Hochfilzen: il finanziere del Primiero chiude nel migliore dei modi un 2025 che l’ha letteralmente esaltato, permettendogli di compiere un salto di qualità che l’ha condotto tra i principali protagonisti del biathlon mondiale. Giacomel incappa in un errore nel poligono d’apertura, a terra: sarà l’unico per l’intera gara, perchè la risalita dell’azzurro sarà costante, tanto da permettergli di tornare a contatto coi migliori alla terza sessione di tiro. In piedi il ritmo di Giacomel è insostenibile, e Tommaso esce davanti a tutti dal poligono per poi lanciare la fuga e lasciare sul posto il padrone di casa Eric Perrot ed il tedesco Julius Strelow.

L’ultimo poligono da angologia

L’ultimo poligono è da antologia, il giro finale permette di completare il trionfo con tanto di tricolore sul rettilineo d’arrivo: 33’35″1 il tempo di Giacomel (1-0-0-0) che si lascia alle spalle un Perrot senza errori (+18″1) mentre Svetle Christiansen (1-1-0-0) stampa in volata Strelow (zero errori) per il terzo posto; quinto è il leader della classifica generale Johan Olav Botn (1-1-0-0), seguito da Johannes Dale (1-0-1-0) e Campbell Wright (0-2-0-0). Lukas Hofer è quindi 24esimo con tre errori al tiro (1-0-1-1) con un gap di 1’59″6 dal compagno di squadra. Non poteva chiudersi meglio la tappa francese per un Giacomel che era stato costretto ad inseguire dopo la sprint di venerdì: il terzo successo nell’anno solare lo riporta al terzo posto della classifica generale con 431 punti, preceduto da Botn (560) e Perrot (431). Si ripartirà così, l’8 gennaio a Oberhof, nella prossima tappa di Coppa del Mondo.

Giacomel, mi sentivo imbattibile, vincere qui forse sogno più grande

“E’ qualcosa di incredibile, vincere qui credo che fosse il mio sogno più grande nel biathlon“. Sono queste le prime parole di Tommaso Giacomel dopo il successo ottenuto nella mass start di Le Gran Bornard, valida per la Coppa del Mondo di biathlon. “Devo dire che oggi mi sentivo abbastanza imbattibile. L’errore a terra è stata colpa mia, non centra il vento o altro, solo colpa mia. E sono semplicemente orgoglioso di come ho gestito le successive situazioni ed i poligoni in piedi – ha ammesso l’azzurro – Ho voluto prendermi un vantaggio, anche piccolo e sentivo la folla che tifava per gli altri e non per me…è stato qualcosa di davvero incredibile”.