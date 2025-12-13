Sci, Goggia terza a St. Moritz dietro Aicher e Vonn

Primo podio stagionale per Sofia Goggia che chiude terza nella discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del mondo femminile. Vince la giovane tedesca Emma Aicher che sorprende tutte per prendersi la terza vittoria in carriera con il tempo di 1’30″50. La ventiduenne bavarese plana sul traguardo della Corviglia con 0″24 di vantaggio su Lindsey Vonn. Per Goggia si tratta del 63esimo podio in carriera in Coppa del mondo(ottavo complessivo a St. Moritz), il 38esimo in discesa. Resta in quota anche Laura Pirovano, oggi sesta a 0″76 da Aicher al termine di una prova in crescita con tanto di miglior tempo assoluto nel tratto più tecnico, seguito dall’unica sbavatura della sua prova; a precederla anche l’altra statunitense Breezy Johson (+0″40) e l’austriaca Mirjam Puchner (+0″65). Raccolgono piazzamenti in zona punti quindi Roberta Melesi (+1″73) ed Elena Curtoni (+2″00) che sono rispettivamente 24esima e 28esima, più attardate Nicol Delago (+2″19), Nadia Delago (+2″28), Sara Thaler (+2″85) e Vicky Bernardi (+3″32); uscita per Asja Zenere.

Goggia: “Bello essere sul podio con Vonn, ma vogliamo vincere entrambe”

“Sono contenta per come ho sciato e per l’atteggiamento, avevo più confidenza nelle gambe. Peccato per la lunga curva verso destra nel finale, sono entrata veloce ma non sono riuscita ad invertire bene. Mi sono ritrovata bassissima: sono comunque soddisfatta della prestazione e del podio. Mi fa piacere essere così migliorata: è stata una prova solida“. Così Sofia Goggia dopo aver conquistato il terzo posto nella discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del mondo femminile. “La gara di ieri mi è servita anche per ritrovare fiducia dopo diverse settimane in cui non mi allenavo in discesa – ha spiegato – Negli ultimi due mesi in pratica ho potuto fare solo gigante, viste che le condizioni in Nord America non consentivano di fare training in discesa. È una specialità che richiede molto ed oggi giro che ho fatto qui e che farò nelle prossime giornate mi consentirà di costruire la mia sciata al top anche in questa disciplina Qui a St. Moritz ho avuto la possibilità di fare una bella prova mercoledì, giovedì ho preferito non spingere viste le condizioni. Tra ieri e oggi si sono già visti miglioramenti: serviva rodaggio”. La gara è stata vinta da Emma Aicher davanti a Lindsey Vonn. “È sempre bello vedere in gara Lindsey Vonn – ha affermato Goggia – una campionessa del genere aiuta tutti noi ad alzare l’asticella, è uno stimolo in più. L’anno scorso ad ottobre si vociferava del rientro di Lindsey, l’ho chiamata e le ho detto che sarebbe stato un sogno tornare sul podio insieme. Mi ha detto di tenercelo come obiettivo ed oggi ci siamo arrivate. È bello essere sul podio insieme, ma entrambe vogliamo vincere”.