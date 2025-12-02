Nuoto: Europei vasca corta, le medaglie dell’Italia nella prima giornata

Si chiude in bellezza per l’Italia la prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta iniziati a Lublino, in Polonia. Gli azzurri della staffetta 4×50 maschile stile libero, composta da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, hanno vinto la medaglia d’oro in 1’22″90, eguagliando il record italiano. Argento alla Polonia (1’23″63), bronzo alla Croazia (1’23″79). Nella staffetta femminile 4×50 stile libero, invece, portiamo a casa la medaglia d’argento. Il quartetto composto da Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli ha nuotato in 1’34″30 – nuovo primato italiano – battuto soltanto dall’Olanda, oro in 1’33″85. Il bronzo è andato alla Polonia in 1’35″75.

Oro nella 4×50 maschile stile libero, Ceccon: “Abbiamo iniziato bene”

“Questa staffetta non si vinceva dal 2011, abbiamo avuto sempre tanta sfiga. Oggi l’abbiamo portata a casa tutti quanti con dei discreti parziali e abbiamo eguagliato il record italiano. Direi che abbiamo iniziato bene”. Così Thomas Ceccon ai microfoni Rai Sport dopo il trionfo della staffetta maschile della 4×50 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Ai mondiali di nuoto di Singapore, Ceccon ha battuto il nuovo record italiano nei 100 farfalla. “Ho fatto una bella gara, sono un po’ scontento della virata – ha aggiunto Deplano, che ha aperto la staffetta – sono entrato male, ma sono comunque contento del tempo, vuol dire che c’è ancora un margine di miglioramento”. Per Zazzeri “siamo stati molto bravi, siamo molto contenti – ha evidenziato – A questo punto la Polonia ci porta bene”. L’esordiente Guatti ammette che “è stato un buon esordio in un panorama nuovo per me, il cambio era un po’ rischiato ma l’abbiamo portato a casa”, ha concluso.

Quadarella: “Argento che vale tantissimo, sorpresa del tempo“

“Un argento che vale tantissimo perché arrivato in una gara difficile e con una grande concorrenza”. Simona Quadarella ai microfoni Rai Sport dopo il secondo posto nei 400 stile libero agli Europei di Nuoto in vasca corta al via oggi a Lublino non ha nascosto l’emozione e la sorpresa. “Non mi ero neanche accora di aver superato la britannica negli ultimi venticinque metri – ha ammesso – Sono abbastanza sorpresa del tempo anche. Pensavo di poter nuotare il personale ma non il record italiano onestamente”.

Di Pietro: “La prossima volta una medaglia migliore”

Per l’atleta Silvia Di Pietro, la prossima volta potrebbe andare anche meglio. “Sapevamo di giocarci una bella medaglia, credo che siamo migliorate”, ha detto a Rai Sport. “Ci abbiamo provato, con l’idea magari la prossima volta di prendere anche una medaglia migliore”.





