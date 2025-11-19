Mario Cipollini lascia l’ospedale di Ancona: “Sono in forma e pronto a tornare”

Il ciclista Mario Cipollini, 58 anni, sarà dimesso oggi dalla clinica di cardiologia e aritmologia dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche di Torrette ad Ancona, Cipollini, sta bene, e gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. La procedura è stata effettuata dalla dottoressa Laura Cipolletta e dal professore Antonio Dello Russo. Cipollini sarà dimesso oggi e dice: “Grazie al professorone Antonio Dello Russo, straordinario direttore della sua orchestra in sala operatoria, dove con grande maestria si sono prodigati per il mio intervento. Il dottore Roberto Corsetti, in questo caso lo potrei definire il pianista e la dottoressa Laura Cipolletta che con le sue dolci mani ha svolto il ruolo di prima violinista, tutti eccezionali. Grazie a loro questa mattina mi sono svegliato molto in forma e pronto per tornare alle mie attività”.

La scelta delle Marche e di Ancona, come spiega il direttore generale Armando Marco Gozzini: “La decisione di farsi curare da noi certifica, ancora una volta, l’eccellenza del nostro Ospedale: sono orgoglioso e fiero dei nostri professionisti e di tutto il personale, sempre protesi a garantire le migliori cure a tutti i nostri pazienti”.

Cipollini ai tifosi: “Grazie a tutti per la vicinanza”

“Vi ringrazio con il cuore (anche se malandato) per la vostra vicinanza e per il vostro affetto. Vi faccio questo video un po’ cosi, per rispondere a tutti i messaggi (non riuscirei a scrivere a tutti) domani con più lucidità vi racconterò cosa è accaduto oggi. Grazie”. È il messaggio video di Mario Cipollini, che torna sui social dopo l’intervento al cuore per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo.