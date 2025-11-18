Mario Cipollini ricoverato in ospedale: “Il mio cuore fa le bizze”

L’ex ciclista Mario Cipollini, 58 anni, è ricoverato all’ospedale di Ancona. Ad annunciarlo è lui stesso su Instagram con un video pubblicato nella serata di lunedì 17 novembre.

Cipollini e i problemi di cuore

“Purtroppo ho un po’ di problemi, il mio cuore – spiega Cipollini – continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Qui ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un’applicazione qua ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca, di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: ‘Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio’. Fare lo studio significa che entrano dall’inguine e vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema”.

“Nel mio caso – prosegue – si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente che non sia il mio caso. Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all’altezza della situazione”, aggiunge assicurando: “Sono sereno e tranquillo”.

Cipollini, la carriera

Mario Cipollini è un ex ciclista italiano che ha corso come professionista dal 1989 al 2005. Considerato uno dei migliori velocisti di tutti i tempi, brillava negli arrivi in volata. In carriera ha vinto 189 gare, tra questi un campionato del mondo, una Milano-Sanremo, oltre 40 tappe al Giro d’Italia, dodici al Tour De France. E’ il ciclista italiano, dopo Francesco Moser e Giuseppe Saronni, con più vittorie in carriera. Il nome di Cipollini è finito di nuovo sui giornali negli ultimi anni ma non per meriti sportivi: nel 2022 è stato condannato per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie.