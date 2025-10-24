Caso scommesse Nba, Curry: "Territorio nuovo per tutti ma integrità del gioco è intatta"

“Una situazione che riguarda lo sport in generale, non si tratta solo di una questione che riguarda l’NBA. Questo è un territorio nuovo per tutti”. Così il campione dei Golden State Warriors, Steph Curry, parlando del caso scommesse illegali, che ha travolto il campionato di basket americano, dopo il match vinto contro i Denver Nuggets. “L’integrità del gioco è intatta. E poi ovviamente lasceremo che la situazione si risolva, qualunque cosa accada, ma non mi preoccuperei troppo”, ha poi aggiunto Curry.