Nautica: allo Yacht Club de Monaco una piattaforma per il futuro del settore

Monaco come punto d’incontro per costruire un futuro più sostenibile per l’industria nautica. Durante la quinta edizione dell’iniziativa Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, Monaco si è nuovamente posta come modello, aprendo la strada a un futuro in cui l’innovazione incontra le esigenze ambientali. “Monaco è una piattaforma dove le persone vengono a presentare nuove tecnologie. La cosa più importante è sviluppare la possibilità di scambiare opinioni sul futuro della nautica e fare qualcosa insieme, lavorare insieme per rendere la nautica più eco-responsabile e sostenibile. Questo è molto importante”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale dello YCM.