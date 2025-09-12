Monaco: allo Yacht Club regate e gastronomia protagoniste con la Chef Competition

Alla Monaco Classic Week in corso fino al 13 settembre, lo spettacolo non è solo in mare. Mentre sulle acque del Principato si disputano le regate tra velieri ultracentenari e motoryacht d’epoca, è andato in scena un appuntamento ormai atteso: il Concours des Chefs, competizione culinaria riservata agli equipaggi iscritti. Gli chef hanno lavorato nelle cucine a bordo delle loro consuete imbarcazioni e alcuni partecipanti lo hanno fatto durante la regata. Tra i membri della giuria anche la modella Adriana Karembeu.