Giorgio Armani e lo sport, dal basket alle Olimpiadi: la sua grande passione e i trionfi in 10 foto

Giorgio Armani è stato un’icona della moda italiana nel mondo, ma non solo. Il celebre stilista aveva una grande passione per lo sport, tanto da aver legato il suo nome e il suo brand a numerose ‘imprese’ sportive, grazie alla EA7. Nel 2008 diventa infatti il patron della squadra di pallacanestro dell’Olimpia Milano. Oltre a quella del Napoli campione d’Italia, Armani ha disegnato in passato le divise delle squadre di calcio del Piacenza, del Chelsea e della Nazionale di calcio inglese, e nel 2012 (attraverso il suo marchio di capi sportivi e abbigliamento tecnico ‘EA7′, nato nel 2004’) ha realizzato le divise della rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Londra. Il ruolo di sponsor ufficiale della nazionale italiana è poi confermato alle Olimpiadi del 2016, 2021 e 2024: solo lo scorso maggio la presentazione del design delle divise dell’Italia per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il Coni in segno di lutto per la scomparsa dello stilista ha issato le bandiere a mezz’asta nella propria sede.