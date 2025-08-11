Ocean Race 2025, spettacolare collisione tra due barche a vela

Una spettacolare collisione ha segnato la partenza della seconda edizione di The Ocean Race Europe, regata a tappe in equipaggio che vede impegnati alcuni dei più avanzati monoscafi Imoca. Pochi minuti dopo il via della prima tappa da Kiel, in Germania, mentre navigavano fianco a fianco, l’imbarcazione svizzera Holcim-PRB con al timone l’olandese Rosalin Kuiper e l’imbarcazione italiana Allagrande Mapei Racing, guidata da Ambrogio Beccaria si sono urtati. Il foil di sinistra di Holcim-PRB ha danneggiato gravemente il fiocco e la randa di Mapei, mentre l’outrigger di quest’ultimo ha perforato lo scafo dell’avversario. L’incidente ha costretto entrambi i team a invertire immediatamente la rotta per rientrare in porto e valutare l’entità dei danni. Tutti i membri degli equipaggi sono illesi.