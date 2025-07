Mondiali nuoto 2025, terzo argento per Taddeucci nella 3 km sprint

Terza medaglia d’argento ai mondiali di nuoto 2025 per Ginevra Taddeucci. L’azzurra è arrivata seconda a Singapore nell’inedita 3 km sprint knock out, dietro alla giapponese Ichika Kajimoto, che ha toccato in 6’19″9 con due secondi di vantaggio. Terza l’australiana campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson in ex aequo con l’ungherese Bettina Fabian (6’23″1). Fuori in semifinale l’altra debuttante Antonietta Cesarano, comunque autrice di una buona prestazione.

Gold medalist Ichika Kajimoto of Japan, second left, stands on the podium with silver medalist Ginevra Taddeucci of Italy, left, and bronze medalists Bettina Fabian of Hungary, right, and Moesha Johnson of Australia after the women’s 3km knockout sprint final (AP Photo/Vincent Thian)

Taddeucci: “Non avrei mai immaginato il podio”

Taddeucci è la prima italiana a conquistare tre medaglie individuali in un’edizione iridata. “Neanche io avrei immaginato di valere il podio – ha dichiarato la 28enne fiorentina -, ero rassegnata al quinto posto; davanti si sono picchiate, ho visto il buco, ne ho approfittato e improvvisamente la gara si è trasformata in un 50 stile libero. Ho messo le gambe e andavo alla grande. Paradossalmente mi sentivo peggio nei primi 1500. Il mio allenatore Giovanni Pistelli mi diceva che ero veloce negli allenamenti, che quasi pensavo avessi perso la soglia. Invece è andato tutto alla grande”.

Taddeucci, tesserata per le Fiamme Oro e Canottieri Napoli, ha raccontato di essersi recata da Gregorio Paltrinieri appena uscita dall’acqua “per dirgli che sono in vantaggio 3-2. Questa gara l’ho presa molto alla leggera, poi negli ultimi cinquecento metri sono successe cose incredibili. La medaglia è per tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno: al mio ragazzo Matteo Furlan che a 36 anni ancora mi aiuta in allenamento; ad allenatore e staff, società e federazione, alla famiglia”. Felice anche il suo tecnico Giovanni Pistelli: “La medaglia era inimmaginabile. Non era la gara di Ginevra, ma i dati che avevamo dal collegiale dimostravano una maggiore attitudine alla velocità.Ginevra è in un momento di forma eccellente. È stata brava e intelligente. La prima boa era decisiva e lei è uscita bene al quarto posto. Poi in fondo ha compiuto una magia, ha avuto la lucidità per staccarsi dalla ressa, a un certo punto sembrava andasse al doppio della velocità degli altri”.

Taddeucci, le medaglie conquistate a Singapore

Per Ginevra Taddeucci si tratta della terza medaglia conquistata ai mondiali di nuoto 2025 a Singapore. Prima di questo secondo posto l’azzurra aveva vinto altri due argenti: prima nella 10 km femminile, e poi nella 5 km, come in campo maschile ha fatto Gregorio Paltrinieri.