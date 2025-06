La storia di 111 anni del Comitato olimpico

Il Coni è stato fondato a Roma il 9 e il 10 giugno 1914. Prima di quella data vennero costituiti dei Comitati temporanei per consentire la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici.

Il primo di questi Comitati, formatosi per la partecipazione dei Giochi del Decennale (Atene 1906), fu costituito all’inizio del 1906 e presieduto da Luigi Lucchini; il secondo, nel 1907, su iniziativa del Conte Eugenio Brunetta d’Usseaux per la partecipazione ai Giochi di Londra 1908, fu presieduto dall’on. Carlo Compans de Brichanteau; il terzo, sempre presieduto da Compans de Brichanteau, si costituì per i Giochi di Stoccolma 1912.

Tutti i presidenti del Coni dal 1914 a oggi

10/06/1914 Carlo Compans de Brichanteau 1920 – 1921 Carlo Montù 1921 – 1923 Francesco Mauro 12/4/1923 – 1925 Aldo Finzi 6/12/1925 – 1928 Lando Ferretti 17/9/1928 – 1930 Augusto Turati (Commissario) 29/10/1930 – 1931 Iti Bacci (Commissario) Dicembre 1931 – 1933 Leandro Arpinati Maggio 1933 – 1939 Achille Starace Novembre 1939 – 1940 Rino Parenti Novembre 1940 – 1943 Raffaele Manganiello 28/07/1943 – 08/09/1943 Conte Alberto Bonacossa (Commissario) Ottobre 1943 – 1944 Ettore Rossi (Commissario) 14/03/1944 Puccio Pucci (Commissario) 28/06/1944 Giulio Onesti (Commissario) 27/07/1946 Giulio Onesti 25/11/1948 Giulio Onesti 30/10/1952 Giulio Onesti 16/02/1957 Giulio Onesti 28/11/1960 Giulio Onesti 27/04/1965 Giulio Onesti 07/05/1969 Giulio Onesti 03/05/1973 Giulio Onesti 29/04/1977 Giulio Onesti* 04/08/1978 Franco Carraro 30/04/1981 Franco Carraro 24/04/1985 Franco Carraro** 12/11/1987 Roma Arrigo Gattai 28/04/1989 Arrigo Gattai 30/06/1993 Mario Pescante 30/04/1997 Mario Pescante*** 13/10/1998 – 29/01/1999 Bruno Grandi V. Presidente Reggente 29/01/1999 Giovanni Petrucci 18/04/2001 Giovanni Petrucci 19/05/2005 Giovanni Petrucci 06/05/2009 Giovanni Petrucci**** 14/01/2013 – 19/02/2013 Riccardo Agabio V. Presidente Reggente 19/02/2013 Giovanni Malagò 11/05/2017 Giovanni Malagò 13/05/2021 Giovanni Malagò 26/06/2025 – Luciano Buonfiglio

* Dimessosi il 7 luglio 1978

** Dimessosi il 24 settembre 1987

*** Dimessosi il 13 ottobre 1998

**** Dimessosi il 14 gennaio 2013

