Come da tradizione, lo Yacht Club de Monaco ha riunito i suoi soci per l’annuale Cocktail estivo, occasione per accogliere i nuovi membri e presentare i progetti di punta del sodalizio alla presenza del presidente, sua Altezza reale il Principe Alberto II, e del comitato direttivo. Con 2.500 soci provenienti da 82 nazioni, il club riunisce armatori e appassionati di nautica da diporto di tutto il mondo attorno ai suoi valori fondanti: spirito di squadra, rispetto delle tradizioni marittime e apertura all’innovazione.

Nel suo discorso, il Sovrano ha sottolineato la passione che anima il Club: “Come scrisse Hegel, ‘Nulla di grande al mondo è mai stato realizzato senza passione’. Ed è questa passione che permea ogni nostro progetto, ogni riunione di e ogni regata”. Ha poi ricordato la missione storica del Club, che “promuove attivamente la reputazione e l’influenza marittima, sportiva e ambientale del Principato. Sosteniamo i progetti più ambiziosi e innovativi per uno yachting sostenibile”.

La Belle Classe Academy per ispirare le vocazioni nautiche e professionalizzare il settore", e ha annunciato che "lo Yacht Club de Monaco è ora un centro accreditato RYA. Questo riconoscimento internazionale premia i nostri team per tutto il lavoro svolto e rafforza la qualità dei nostri corsi a beneficio degli equipaggi di professionisti e dei giovani. Spero che potremo andare oltre, sviluppando i programmi della 'RYA by La Belle Classe Academy' per formare i velisti di domani con rigore ed entusiasmo". In quest'ottica, gli YCM Summer Yachting Camps di offrono ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni un corso coinvolgente che combina navigazione e sicurezza in mare in un'introduzione completa per ispirare le vocazioni e sviluppare le competenze.

Momento saliente della serata è stato anche il riconoscimento dei soci che hanno iscritto le loro imbarcazioni al SEA Index, uno strumento di benchmark sviluppato da YCM in collaborazione con Credit Suisse (Gruppo UBS) per misurare il carbon impact degli yacht di oltre 24 metri. “Abbiamo la responsabilità di sostenere la nuova generazione di armatori e professionisti del settore nell’adozione di pratiche più eco-responsabili. Ma per poter agire in modo efficace, dobbiamo prima essere in grado di dare una dimensione al problema”, ha dichiarato il Presidente.

Il SEA Index« si è affermato come standard per valutare e migliorare le prestazioni ambientali dei superyacht. Certificato in modo indipendente dal Lloyd’s Register, si basa su dati verificabili e su una metodologia trasparente per guidare il miglioramento. Attualmente sono circa un centinaio gli yacht coinvolti nel processo. Venti porti e marine del Mediterraneo hanno già integrato il SEA Index« nella gestione delle loro strutture. A livello internazionale, il sistema sta per essere adottato alle Seychelles e in Italia.

Questa estate è particolarmente ricca di eventi. Dall’1 al 5 luglio, lo Yacht Club ospita il 12° Monaco Energy Boat Challenge, dedicato alle energie alternative e aperto al pubblico, che è diventato un evento importante per chiunque sia coinvolto nell’innovazione nautica. “Questo incontro mi sta particolarmente a cuore. Non solo crea un ponte tra la nuova generazione di ingegneri e professionisti del settore, ma svela anche progetti che sono allo stesso tempo visionari e pratici”, ha dichiarato S.A.S. il Principe Alberto II. Sulle banchine, nella YCM Marina e in mare, studenti, ingegneri e costruttori si riuniscono per condividere le loro idee sulla propulsione elettrica, sull’idrogeno, sulle soluzioni ibride e sugli esperimenti di autonomia a bordo con l’AI. Un punto di forza sarà la presenza dell’Energy Observer, un’iconica nave laboratorio per le nuove energie.

YCM parteciperà per la prima volta all'Admiral's Cup, leggendaria regata riportata in auge dal Royal Ocean Racing Club dopo due decenni di assenza. Dal 17 luglio al 1° agosto, due barche monegasche, il TP52 Jolt 3 con lo skipper Peter Harrison e il Carkeek 42 Jolt 6 del vicepresidente dello YCM Pierre Casiraghi, saranno in rappresentanza del Club a Cowes, nell'Isola di Wight. Pierre Casiraghi ha recentemente vinto il Campionato Nazionale Britannico IRC durante le celebrazioni del 250° anniversario del Royal Thames Yacht Club.

In agosto, tutti gli occhi saranno puntati su un’altra grande classica, la 20sima Palermo-Montecarlo, una regata d’altura di 500 miglia nautiche nel Mediterraneo dalla Sicilia a Monaco, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia. Vi partecipano professionisti navigati e giovani promesse, un perfetto esempio della volontà dello YCM di essere un trampolino di lancio per le nuove generazioni.

Infine, dal 10 al 13 settembre, Port Hercule ospita la 17a Monaco Classic Week-La Belle Classe, un evento biennale su dedicato agli armatori e al loro inimitabile stile di vita Art de Vivre la Mer.

Yacht a vela e a motore d’epoca si riuniscono insieme a motoscafi d’epoca per celebrare il patrimonio marittimo vivente e l’artigianato in tutta la sua eleganza. Questa edizione rende omaggio al 30° anniversario di Tuiga (1909) con i colori dello YCM, e l’accesso alle banchine e al Villaggio espositori è aperto al pubblico. Come sempre, il premio di restauro La Belle Classe e Elegance Parade saranno i punti salienti di questo evento in cui tradizioni e storie si tramandano attraverso i ricordi visivi creati negli occhi di chi guarda da queste bellissime imbarcazioni. “Il nostro Club vuole essere più che mai un luogo accogliente in cui convergono generazioni, culture, discipline e impegni”, ha dichiarato il Principe Alberto II.

