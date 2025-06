La squadra trionfa per il secondo anno di fila nel campionato di NHL

I Florida Panthers si aggiudicano la loro seconda Stanley Cup consecutiva superando in Gara 6 della finale della NHL i canadesi degli Edmonton Oilers per 5-1. I Panthers diventano la prima squadra della National Hockey League, la lega professionistica di hockey su ghiaccio composta da 32 squadre provenienti da Stati Uniti e Canada, a vincere due volte consecutive il titolo dal 2020-2021, quando l’impresa fu messa a segno da Tampa Bay, e la terza squadra a farlo in questo secolo.

Sam Reinhart ha segnato quattro gol, diventando solo il sesto giocatore nella storia della Lega e il primo dal 1957 a ottenere questo risultato in una partita della finale. Per le strade di Fort Lauderdale, in Florida, si è scatenata la gioia dei tifosi, che hanno festeggiato per tutta la notte.

