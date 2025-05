La Russa: "Ha onorato l'Italia"

Nino Benvenuti viene ricordato nell’Aula del Senato con un minuto di silenzio e un applauso. L’assemblea di Palazzo Madama ricorda il pugile campione olimpico scomparso il 20 maggio a 87 anni.

“Sento il dovere ma anche il sentimento vero di ricordare un grande campione che ci ha lasciato – ha detto il presidente Ignazio La Russa -. Benvenuti è stato un pugile che ha onorato l’Italia, è stato un vero ambasciatore nel mondo. Il primo sportivo che è riuscito a far stare svegli gli italiani di notte, davanti alla radio, mentre combatteva in America”. L’affetto per Benvenuti “accomuna gli italiani di ogni credo politico, perché ha anteposto per tutta la vita il senso di lealtà e il senso di appartenenza a una comunità che ha sempre portato nel cuore”, ha sottolineato La Russa che ha rievocato come “provai a suggerire che fosse nominato senatore a vita quando aveva già smesso di combattere. Se senatore a vita non è stato, sicuramente essere ricordato oggi al Senato gli farebbe piacere”.

