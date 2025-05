La replica del capo dello sport al presidente della Federtennis

(LaPresse) Giovanni Malagò ha risposto alle accuse del presidente della Federazione tennis Angelo Binaghi, che venerdì aveva attaccato il Coni definendolo tra le altre cose “non importante”. “Sono sincero – ha esordito Malagò – è un errore cadere in questo livello di stile. Come sempre ho sostenuto il Coni va difeso, è un ente pubblico, il Coni è lo Stato ed è offensivo ciò che dice Binaghi, oltre che non corrispondente al vero. Mi spiace solo che ci dovrebbero essere altre istituzioni che, pubblicamente, dovrebbero rimarcare tutto questo. Non ho altro da aggiungere, sono parole che si commentano da sole e qualificano chi le pronuncia”.

