Nel weekend il Gp dell'Emilia-Romagna: date e programma

Domenica 18 maggio alle ore 15 si corre il Gp di F1 Imola 2025 e per i tifosi che sperano in uno scatto d’orgoglio delle Ferrari dopo il difficile avvio di stagione è corsa ai preziosi biglietti. Per chi resterà a casa, sarà possibile vedere in chiaro in tv la diretta del gran premio. Dopo sei Gran Premi, guida la classifica piloti Oscar Piastri della McLaren con 131 punti, 16 in più del compagno di scuderia Lando Norris. Quinta in graduatoria la Ferrari di Charles Leclerc a 53 punti, al settimo posto l’altro ferrarista Lewis Hamilton, fermo a 41. Per il 7 volte campione del mondo è l’esordio con la Ferrari di fronte ai propri tifosi.

Weekends are for racing 🔴 pic.twitter.com/C8iM36VIZR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 15, 2025

Gp di Imola 2025, orari e programma

Sarà un lungo fine settimana quello del Gp di Imola, che inizia venerdì 16 maggio 2025 con la prima sessione di prove libere alle ore 13.30, la seconda è fissata alle 17. La giornata di sabato 17 maggio 2025 si apre alle 12.30 con la terza sessione di prove libere. Alle 16 appuntamento con le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza. Semaforo verde domenica 18 maggio 2025 alle 15, con la gara tra i 20 piloti del Mondiale.

Dove trovare i biglietti

Per il Gp di Imola 2025 di F1 sono ancora disponibili i biglietti per accedere all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, il prezzo massimo delle entrate supera i 700 euro. Tramite i rivenditori ufficiali dell’evento sono previsti anche pacchetti per le famiglie che vogliono trascorrere un weekend all’insegna dei motori.

Dove vedere il Gp di Imola in tv

Il Gran Premio di Imola sarà trasmesso in chiaro in diretta su TV8. Il weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrari sarà anche su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW già dal giovedì, con la conferenza stampa dei piloti in programma alle 14.30.

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e post-gara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento post-gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Nel weekend di Imola in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

Le ultime news: ecco le condizioni di Leclerc

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc “non si sente bene e non scenderà in pista oggi” per la tradizionale giornata riservata ai media. Lo rende noto la stessa scuderia di Maranello sui social rassicurando però che il pilota monegasco “riposerà e si concentrerà sulla guarigione e ci aspettiamo che sia in macchina domani”.

Della gara ha parlato anche il Team Principal della Ferrari, Fred Vasseur. “Dopo le prime sei gare, disputate in tre continenti diversi, iniziamo la fase europea del campionato a Imola. Dall’ultimo Gran Premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. Inoltre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi Italiani e siamo molto lieti di questo”.

L’esordio in casa del pilota 18enne italiano Kimi Antonelli

Curiosità per l’esordio in casa del 18enne italiano Kimi Antonelli, al volante della Mercedes. “Penso che sia stato un inizio piuttosto positivo – ha dichiarato il pilota sul sito ufficiale della scuderia. “Certo, abbiamo avuto alti e bassi, ma è stato un inizio tranquillo e la progressione è stata evidente ogni fine settimana. So che c’è molto su cui lavorare e vogliamo sempre migliorare, ma possiamo essere soddisfatti di come sta andando”. Per Antonelli è stato un cambiamento di vita. “Questo è ciò che mi ha sorpreso di più. L’intensità del fine settimana e la vita stessa. Non solo in pista, ma anche fuori, a casa e durante la settimana, tornando in fabbrica a fare correlazioni e anche il marketing. La mia vita è molto più frenetica, ma non mi lamento affatto: è tutto molto positivo. Sono emozionatissimo di correre davanti al mio pubblico, l’energia e l’atmosfera saranno fantastiche”, ha detto Antonelli. “Sto cercando di mantenere la calma in questo momento e di non pensarci troppo perché so che quando arriverà il momento avrò le farfalle nello stomaco e probabilmente sarò piuttosto nervoso”, ha aggiunto. “I tifosi adorano questa pista, ma la prenderò come ho fatto in ogni altra gara: cerco solo di continuare a migliorare e di fare sempre meglio”.

Le classifiche dopo 6 Gran premi di F1

Classifica Piloti

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 131 punti

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 115

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 99

4. George Russell (Gbr) Mercedes 93

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 53

6. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 48

7. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 41

8. Alexander Albon (Tha) Williams 30

9. Esteban Ocon (Fra) Haas 14

10. Lance Stroll (Can) Aston Martin 14

Classifica Costruttori

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141

3. Red Bull 108

4. Ferrari 94

5. Williams 37

6. Haas 20

7. Aston Martin 14

8. Racing Bulls 8

9. Alpine 7

10. Kick Sauber 6

