Venerdì Musetti affronterà ora Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo

Impresa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia di tennis, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista toscano, numero 9 al mondo, si qualifica per le semifinali grazie alla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e campione in carica, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4. Per Musetti è la prima semifinale al Foro Italico, la terza in un Masters 1000 in questa stagione dopo quelle di Montecarlo e Madrid sempre sulla terra. Venerdì Musetti affronterà ora Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, contro cui ha perso in finale a Montecarlo.

