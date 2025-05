Il presidente del Coni Lazio parla a margine di un evento al Foro Italico

“Pancalli? Sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto sì che il Cip fosse un soggetto pubblico come il Coni”. Così il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, commentando con i cronisti i possibili nomi caldi per l’elezione del prossimo presidente Coni nazionale, a margine dell’evento di Tennis and Friends al Foro Italico. “Sicuramente gode della mia stima, ma ci sono anche altri candidati. Anche il presidente Luciano Bonfiglio della Federazione italiana kayak è di tutto rispetto”. Cochi ha chiarito che “chiunque sarà il presidente del Coni nazionale il Coni Lazio sarà pienamente collaborativo. Per dovere istituzionale e per i cinque cerchi olimpici, che ci impongono una certa disciplina”.

