Due iniziative che promuovono l'attività fisica e il tennis, la promozione del territorio e la socialità

Dopo il successo delle scorse edizioni, la Riviera del Conero è pronta a vivere un’altra stagione di sport e divertimento. Da giugno a ottobre, tornano gli eventi di Conero & Riviera Sportime e da marzo a dicembre si terrà il City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e i livelli. La presentazione si è tenuta stamattina ad Ancona, nella sede della Regione Marche, con la partecipazione dell’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, del presidente del Consiglio regionale Dino Latini, del vice sindaco di Ancona e assessore allo sport Giovanni Zinni, del presidente FITP Marche Andrea Bolognesi, del presidente del Parco del Conero Luigi Conte e dell’ideatore e coordinatore di Conero Riviera Sportime/City Tennis Tour Stefano Sampaolesi.

Due eventi per promuovere l’attività fisica

“Sono due manifestazioni – ha affermato l’assessore Biondi – che hanno sicuramente l’obiettivo in primis di avvicinare il più possibile le persone e l’attività sportiva. In particolare, all’interno di Conero & Riviera Sportime è possibile praticare le 16 attività sportive previste in un contesto assolutamente unico quale appunto la Riviera del Conero e il Parco regionale del Conero. Qui, per l’appunto, l’aspetto naturalistico si sposa allo sport e tutto ci si inserisce perfettamente nella strategia della Regione Marche che intende facilitare il più possibile l’attività sportiva inserendola all’interno del nostro territorio e del nostro paesaggio. Si tratta inoltre di attività sportive che coinvolgono veramente tutti, dai più giovani ai meno giovani, nell’ottica del divertimento, dell’inclusione e anche della solidarietà”.

“Conero & Riviera Sportime – ha spiegato Stefano Sampaolesi – è stata la prima iniziativa che ha dato il via a tutto. Era il 2012. Poi nel 2014 è nata City Tennis Tour, l’altra iniziativa sostenuta da Conero & Riviera Sportime, e oggi è diventata una grossissima realtà, la più importante a livello regionale per quanto riguarda i circuiti di tennis. È molto concentrata sulle attività giovanili. Tutti questi tornei permettono ai nostri ragazzi di allenarsi e di giocare qui nelle Marche, senza dover necessariamente andare fuori regione. Questo è molto importante per i nostri ragazzi; è senza dubbio il miglior modo per farli crescere in maniera corretta e sana”.

Conero & Riviera Sportime

Conero & Riviera Sportime, giunta alla sua quindicesima edizione, è un’iniziativa che da anni sostiene lo sport e il turismo nella Riviera del Conero, creando una rete che unisce società sportive e operatori turistici. Nata nel 2012 per promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione, la manifestazione si è evoluta, ampliando l’offerta con 16 discipline sportive. Oltre al tennis, padel beach volley, calcetto, vela, windsurf, canoa, sup, pedalò, gite in barca e attività immerse nella natura come il bike e le attività equestri lungo i sentieri del Conero.

Questo ampio ventaglio di opportunità sportive rende la Riviera del Conero un luogo ideale per tutti coloro che desiderano praticare sport, divertirsi e godere della natura, con attività dedicate a giovani, adulti e senior. La partnership con il Parco del Conero, il patrocinio del CONI Marche, della Regione Marche, dell’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, di Sport e Salute e il nuovo patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche rafforzano ulteriormente il valore di questa iniziativa.

Tra i principali eventi sportivi in programma, ci sono tornei di tennis (Trofeo Intersport, Torneo Turistico, Trofeo Pietralacroce Ancona, Open di Sirolo), beach volley, golf (Augusto Bugarini), MTB (Rampiconero – Trofeo MTB Città di Camerano), vela (Trofeo S. Massacesi Optimist) e trail (Conero Trail). Novità del 2025: maggiore visibilità degli eventi tramite il portale e la distribuzione di brochure su tutto il territorio marchigiano, sconti dal 30% alla totale gratuità su prodotti e servizi con la Sportime Card, e aumento degli eventi soprattutto per quanto riguarda il tennis. La Sportime Card permetterà di accedere a promozioni speciali e prodotti e potrà essere ritirata presso le strutture aderenti. La promozione dell’iniziativa verrà realizzata attraverso i media online e offline, la pagina Facebook Riviera & Conero Sportime e la brochure Conero & Riviera Sportime nella quale saranno disponibili tutte le informazioni legate agli eventi e alle attività sportive.

City Tennis Tour

City Tennis Tour, nato nel 2014 a Sirolo come circuito per la 4° categoria, è cresciuto e si è trasformato in uno degli eventi più importanti della regione. Ogni anno coinvolge circoli sportivi e tennisti provenienti da tutta Italia che si trovano nelle Marche in vacanza, valorizzando il territorio, l’enogastronomia e promuovendo il turismo sportivo. L’edizione 2025 porterà con sé importanti novità, come l’aggiunta di 10 tappe al circuito dei tornei giovanili e l’ampliamento delle categorie, con l’inserimento degli amatori nel circuito young e veterani.

Il Master Finale del Torneo Senior si terrà il al Lido di Fermo il 19 ottobre, il Master Finale dello Young Tour si terrà a Recanati il 21 settembre e quello del Junior Tour si terrà il 14 dicembre a Tolentino.

Per maggiori informazioni su entrambe le iniziative consultare il portale www.cittainterattiva.it

