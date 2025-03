E’ stato presentato oggi, 12 marzo, il nuovo spot della Regione Marche per la promozione turistica alla presenza del governatore Francesco Acquaroli e del protagonista del video Gianmarco Tamberi, nuovo testimonial dopo Roberto Mancini.

Il campione olimpionico di salto in alto, marchigiano, già social ambassador della regione, è la voce narrante delle immagini che mostrano diverse località e punti forti delle Marche: da Urbino a Recanati, da Ancona alle opere d’arte conservate nei musei, fino ai prodotti tipici della cucina locale.

“Dobbiamo confermare quello che è stato uno straordinario risultato, soprattutto l’anno scorso dal punto di vista turistico”, ha detto Francesco Acquaroli alla presentazione del nuovo spot, riferendosi al dato delle presenze in regione. “Quella straniera ha segnato un +14%. Noi cerchiamo soprattutto di intercettare un circuito di persone che amano un turismo di tipo esperienziale. E che quindi amano la natura, i paesaggi, il cibo e la cultura. Oltre al classico viaggio estivo o invernale per conoscere ed immergersi nella nostra regione”, ha aggiunto il governatore. E sulla scelta di Gianmarco Tamberi, dice: “L’immagine di un testimonial riconosciuto che ama le Marche è un elemento spontaneo ma anche una testimonianza autentica. Come la regione che vogliamo far crescere”.

