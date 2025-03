Sorteggiati i tabelloni nella conferenza stampa di Ancona. Il programma del maxi evento

Due settimane di spettacolo puro con la disciplina capace di emozionare dal primo all’ultimo secondo, due settimane tutte da vivere in un territorio splendido: dal 15 al 23 marzo le Marche diventano il palcoscenico per l’evento più atteso della stagione del futsal italiano, le finali di tutte le Coppe Italia maschili, presentate oggi ad Ancona presso la sede della Regione. Le massime istituzioni politiche e sportive nazionali e regionali hanno alzato il sipario sulle sei kermesse che assegneranno le coccarde tricolori, definendone i tabelloni attraverso i sorteggi svolti durante la conferenza stampa di Palazzo Raffaello.

l’evento

Dopo l’esperienza del 2024 in Basilicata, per il secondo anno di fila le fasi finali di tutte le Coppe Italia maschili si disputeranno in un’unica regione, le Marche: Jesi campo centrale, Falconara e Porto San Giorgio gli altri due palazzetti – ingresso gratuito in tutti gli impianti di gara – di un maxi evento che assegnerà la coccarda tricolore per Serie A, A2 Élite, A2, B, Serie C e Under 19. Sei competizioni (due Final Eight, quattro Final Four) per un totale di 32 squadre partecipanti e 26 gare da giocare in meno di dieci giorni. Si parte il 15 e 16 marzo a Porto San Giorgio con C e U19, dal 19 al 23 il cuore del programma in tutte e tre le città. Copertura integrale con dirette sul canale YouTube della Divisione, semifinali e finale di A in diretta su Sky Sport, la casa del futsal italiano.

Le dichiarazioni

“Queste finali nazionali rappresentano per la nostra regione un’ulteriore bellissima opportunità di visibilità e di promozione sportiva – esordisce il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. Non si tratta solo di un grande evento capace di coinvolgere gli appassionati nelle nostre città, ma anche di un’occasione per avvicinare sempre più persone a questo sport e per coinvolgere le comunità locali. Siamo felici di ospitare questa manifestazione che avrà un respiro nazionale grazie alle dirette televisive e alla presenza di squadre, tecnici e staff provenienti da tutta Italia. Jesi, Falconara e Porto San Giorgio saranno il cuore di questa competizione. Sono convinto che sarà anche un’importante occasione di promozione turistica, di valorizzazione delle nostre eccellenze, e della nostra capacità di accoglienza contribuendo alla destagionalizzazione e portando nuove presenze sul territorio. Il calcio a 5 ha segnato una parte della mia vita e so bene come sia fatto di competizione, amicizia e passione. Sarà un piacere condividere con voi i momenti più emozionanti di questo evento”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare le finali di Coppa Italia maschili di futsal che donano grandissime emozioni rendendo protagoniste non solo le città di Jesi, Falconara e Porto San Giorgio ma che valorizzano tutte le Marche – afferma Chiara Biondi, assessore allo sport della Regione Marche -. Lo sport, ancora una volta, dimostra come possa essere un volano per far conoscere le nostre bellezze, ma anche un modo per coinvolgere e appassionare, in particolare i nostri giovani che avranno l’opportunità di confrontarsi con grandi campioni e quindi di crescere sia da un punto di vista tecnico che umano. Centrato quindi l’obiettivo della Regione che crede fortemente nello sport, capace di valorizzare tutto il territorio e coinvolgere i nostri ragazzi che hanno così l’opportunità di crescere con una cultura sportiva sana e inclusiva. Pertanto rivolgo gli auguri affinché vinca il migliore ma soprattutto che vinca sempre lo sport”.

– “Le finali di Coppa Italia, l’evento più atteso, più bello, e più coinvolgente della stagione, lasciano sempre emozioni indimenticabili nei cuori di chi le vive, e quest’anno assumeranno un carattere storico – spiega Stefano Castiglia, presidente della Divisione Calcio a 5 -. In primis la coccarda tricolore di Serie A tornerà ad essere assegnata con la formula della Final Eight, che ha scritto nel corso degli anni pagine fondamentali nel libro dei ricordi della nostra disciplina. La grande novità è rappresentata dall’introduzione del Video Support per l’eventuale revisione delle decisioni arbitrali, con la possibilità del ‘challenge’ per gli allenatori: è un passo in avanti cruciale, che eleva il futsal italiano nel panorama sportivo internazionale. La visibilità sarà totale: le dirette televisive di Sky Sport e le dirette streaming su YouTube, nonché le nuove media partnership con marchi del calibro di GOAL e Radio Sportiva, garantiranno una copertura capillare della manifestazione, mettendo al contempo in vetrina gli splendidi territori che ci ospiteranno. Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, il Presidente della Regione Marche Acquaroli e l’Assessore allo Sport Biondi per il costante e concreto sostegno ricevuto in fase di organizzazione, così come i Comuni di Jesi, Falconara e Porto San Giorgio, che hanno accolto con entusiasmo questo progetto sportivo mettendo a disposizione le loro strutture. Ringrazio, inoltre, il Comitato Regionale Marche nelle persone di Ivo Panichi e Marco Capretti, nonché il Presidente del CONI Marche Fabio Luna per la collaborazione dimostrata nel percorso di avvicinamento alle Finals. Saranno dieci giorni di spettacolo puro, tutto da vivere nelle splendide Marche”.

“Le Finali di Coppa Italia nelle Marche sono motivo di grande orgoglio per il futsal della nostra regione e per il CR Marche. La scelta di Jesi come sede del grande evento, insieme a Falconara e Porto San Giorgio, rappresenta il premio al lavoro svolto da tutto il movimento del calcio a 5 della nostra regione, in tutti questi anni – ricorda Ivo Panichi, presidente del Comitato Regionale Marche -. Un movimento marchigiano la cui vivacità è tangibile in tutte le sue sfaccettature: titoli nazionali e internazionali conquistati sia in ambito maschile che femminile, settori giovanili in costante crescita sia a livello quantitativo che qualitativo. Con entusiasmo mi sento di ringraziare la Divisione Calcio a 5 per la fiducia che da sempre ripone in noi, la Regione Marche, i Comuni di Jesi, Falconara e Porto San Giorgio, e tutti gli enti coinvolti. Senza tralasciare ovviamente tutte le nostre società e ogni singolo attore, protagonista e non, che quotidianamente si adopera con dedizione e passione per il nostro splendido sport”.

“C’è grande attesa per questo evento che vede la nostra città protagonista per un’intera settimana – sottolinea Samuele Animali, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Jesi -. Siamo pronti ad accogliere le squadre e tutti i tifosi che arriveranno per l’occasione. Grazie al PalaTriccoli e ai successi della nostra squadra di calcio a 5, Jesi conferma ancora una volta il suo DNA sportivo già collaudato in tante altre discipline. Sono particolarmente soddisfatto come vicesindaco e assessore allo sport che la Divisione Calcio a 5 abbia scelto Jesi per la fase finale della manifestazione”.

“È un onore per me essere qui a rappresentare il Comune di Falconara. Per la nostra comunità il futsal ha un’importanza fondamentale, dato che l’Okasa Falconara, squadra di calcio a 5 femminile, milita in Serie A e ha ottenuto numerosi successi a livello nazionale e internazionale – rimarca il sindaco di Falconara Stefania Signorini -. La società è nata a Falconara, al circolo Leopardi, su iniziativa di un gruppo di giovani concittadini. La squadra sta portando avanti un percorso eccezionale, che per l’amministrazione comunale è motivo di grande orgoglio. Abbiamo ritenuto di concedere il principale palazzetto di Falconara alla Coppa Italia di Serie B dopo l’incontro dello scorso ottobre, organizzato proprio per valutare iniziative di livello nazionale, con i vertici della Divisione Calcio a 5 e del Comitato Regionale Marche della LND”.

“Porto San Giorgio è ancora una volta protagonista dello sport nazionale, ospitando, anche quest’anno presso il PalaSavelli, le finali di Coppa Italia di futsal. Un evento di grande prestigio che conferma la centralità della nostra città nel panorama sportivo italiano. Siamo orgogliosi di essere tra le sole tre città marchigiane a prendere parte a questa manifestazione, a testimonianza della qualità dello sport sangiorgese e dei nostri impianti sportivi – prosegue Valerio Vesprini, sindaco di Porto San Giorgio -. Accoglieremo atleti, staff e tifosi provenienti da tutta Italia, offrendo loro anche l’opportunità di scoprire il nostro splendido territorio. Questo appuntamento darà ulteriore visibilità a Porto San Giorgio, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per lo sport e contribuendo alla promozione turistica e commerciale della città a livello nazionale. Ringrazio i vertici della Divisione Calcio a 5 e del Comitato Regionale Marche della LND, e auguro a tutti buon divertimento e buon soggiorno nella nostra meravigliosa città”.

Le partite, dove e quando

SABATO 15 MARZO – PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

ore 14 – S1 Serie C: SAN GIOVANNI-REAL MOLFETTA (diretta YouTube)

ore 16.30 – S2 Serie C: FUTSAL JESOLO-SUPERAEQUUM (diretta YouTube)

ore 19 – S1 Under 19: META CATANIA-ROMA 1927 (diretta YouTube)

ore 21 – S2 Under 19: FORTITUDO POMEZIA-ORANGE FUTSAL ASTI (diretta YouTube)

DOMENICA 16 MARZO – PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

ore 11 – Finale 3/4° posto Serie C: PERDENTE S1-PERDENTE S2 (diretta YouTube)

ore 14 – Finale Serie C: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 16.30 – Finale Under 19: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

MERCOLEDÌ 19 MARZO – PALATRICCOLI – JESI

ore 18 – Q1 Serie A: ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE (diretta YouTube)

ore 20.30 – Q2 Serie A: META CATANIA-ROMA 1927 (diretta YouTube)

GIOVEDÌ 20 MARZO – PALATRICCOLI – JESI

ore 16.30 – Q3 Serie A: DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA (diretta YouTube)

ore 19 – Q4 Serie A: FELDI EBOLI-L84 TORINO (diretta YouTube)

VENERDÌ 21 MARZO

PALATRICCOLI – JESI

ore 18 – S1 Serie A2 Élite: OLYMPIA ROVERETO-BULLDOG CAPURSO (diretta YouTube)

ore 20.30 – S2 Serie A2 Élite: MESTREFENICE-ACADEMY PESCARA (diretta YouTube)

PALABADIALI – FALCONARA

ore 11 – Q1 Serie B: FUTSAL VILLORBA-MERNAP FAENZA (diretta YouTube)

ore 14 – Q2 Serie B: CURES-DIAZ (diretta YouTube)

ore 17 – Q3 Serie B: VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA-VARESE (diretta YouTube)

ore 20 – Q4 Serie B: X MARTIRI-MARSALA FUTSAL (diretta YouTube)

SABATO 22 MARZO

PALATRICCOLI – JESI

ore 14 – Finale Serie A2 Élite: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 18.30 – S1 Serie A: VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 (diretta Sky Sport)

ore 21 – S2 Serie A: VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 (diretta Sky Sport)

PALABADIALI – FALCONARA

ore 11 – S1 Serie B: VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 (diretta YouTube)

ore 14 – S2 Serie B: VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 (diretta YouTube)

PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

ore 17 – S1 Serie A2: BITONTO FUTSAL CLUB-ITALPOL (diretta YouTube)

ore 20 – S2 Serie A2: OR REGGIO EMILIA-REAL FABRICA (diretta YouTube)

DOMENICA 23 MARZO – PALATRICCOLI – JESI

ore 11 – Finale Serie B: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 14 – Finale Serie A2: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 18.30 – Finale Serie A: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta Sky Sport)

