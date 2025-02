Il rapporto mostra le mosse strategiche del PGA Tour per garantirne il futuro, compreso il lancio del PGA Enterprises

Il mondo del golf professionistico sta cambiando rapidamente, con il PGA Tour all’avanguardia nell’innovazione e adattamento. Secondo l’ultimo Global Golf Report di SportBusiness, lo sport si sta evolvendo per incontrare novità, sfide e opportunità sulla scia dei recenti sconvolgimenti.

Global Report, le mosse strategiche del PGA Tour

Il rapporto mostra le mosse strategiche del PGA Tour per garantirne il futuro, compreso il lancio del PGA Enterprises e gli sforzi per aumentare le entrate globali dei diritti mediatici. Queste iniziative arrivano durante le trattative in corso del Tour con LIV Golf, una situazione che tiene con il fiato sospeso broadcaster, sponsor e tifosi. John Smith, CEO di PGA Enterprises, afferma: “Siamo in un momento cruciale per il golf. Ci stiamo concentrando sulla crescita sostenibile e l’entusiasmo di nuovo pubblico attraverso nuovi formati e partnership”. Una di queste innovazioni è la Tomorrow’s Golf League (TGL), una competizione ad alto contenuto tecnologico rivolta agli spettatori più giovani. Questo è in linea con i risultati del rapporto su come i creatori di YouTube stanno cambiando il modo in cui i fan interagiscono con questo sport”. Lo studio approfondisce anche il panorama economico del golf, che rappresenta ora il 2,1% dei diritti media globali, in leggero calo rispetto al 2,4% nel 2023. Ma ci sono buone notizie nel golf femminile, con la quota aziendale della LPGA i ricavi delle partnership sono aumentati del 77% dal 2019.

Il commissario LPGA Jane Doe osserva: “C’è un enorme potenziale nel golf femminile. Stiamo riscontrando un maggiore sostegno da parte di sponsor ed emittenti, il che significa montepremi più grandi e maggiore visibilità per i nostri atleti”. Il rapporto esamina il modo in cui i principali tornei si stanno adattando alla scena in evoluzione. I Maestri, PGA Championship, US Open e The Open sono tutti alla ricerca di modi per mantenere il loro prestigio abbracciando al tempo stesso le nuove tecnologie e strategie di coinvolgimento dei fan.

Robert Johnson, presidente della USGA, spiega: “La tradizione è fondamentale per le nostre major, ma sappiamo che dobbiamo evolvere. Stiamo investendo in trasmissioni ricche di dati ed esplorando opzioni di scommesse per aumentare le emozioni”. Le partnership strategiche tra i principali tour stanno rimodellando il modo in cui vengono gestiti il golf maschile e femminile. Questi i team-up mirano a creare un calendario globale più unificato e a massimizzare le opportunità commerciali. Il Global Golf Report combina l’analisi dei numeri con gli approfondimenti dei big del settore, offrendo un uno sguardo completo alla situazione attuale del golf e alla sua direzione. È una lettura obbligata per chiunque abbia un interesse in questo sport, dai professionisti del settore ai fan.

