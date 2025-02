Marcel Jacobs e Filippo Tortu

L'attività nei confronti di Jacobs sarebbe iniziata un mese dopo l'oro olimpico di Tokyo 2021 nei 100 metri

Il fratello dell’olimpionico Filippo Tortu, Giacomo Tortu, è indagato dalla Procura di Milano come presunto mandante del tentativo di spionaggio e dossier nei confronti di Marcel Lamont Jacobs in un filone dell’inchiesta del pm della Dda Francesco De Tommasi sui dossieraggi della Equalize di Enrico Pazzali e dell’ex super poliziotto Carmine Gallo. E’ indagato per accesso abusivo a sistema informatico in concorso.

L’inchiesta partita da Milano

L’attività nei confronti di Jacobs sarebbe iniziata un mese dopo l’oro olimpico di Tokyo 2021 nei 100 metri e avrebbe riguardato anche lo staff fra cui l’allenatore Paolo Camossi, il manager Marcello Magnani e il nutrizionista Giacomo Spazzini. Agli atti ci sono scambi di messaggi in cui Gallo chiede di “procedere” nella “estrazione delle chat riguardanti Jacobs ed il suo entourage”. Lo stralcio è stato depositato agli atti del tribunale del riesame di Milano nel ricorso intentato dall’hacker e dipendente di una società di intercettazioni Gabriele Edmondo Pegoraro,

Gli hacker interessati alle analisi del sangue di Jacobs

Giacomo Tortu si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize, oggetto di una inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali, per ottenere informazioni su un sospetto uso di doping da parte di Marcell Jacobs. Secondo il Fatto Quotidiano questa richiesta di informazioni sarebbe stata avanzata nel settembre 2020 (quindi un anno prima delle Olimpiadi di Tokyo) ed era inerente all’acquisizione di risultati delle analisi del sangue di Jacobs. Dalle carte emergerebbe, infine, che il fratello di Tortu avrebbe chiesto di poter visionare le comunicazioni private tra il campione olimpico dei 100metri a Tokyo e il suo staff.

Marcell Jacobs non commenta

Marcell Jacobs non commenta – rende noto lo staff del campione olimpico – ma in attesa di ulteriori dettagli e verifiche ha dato mandato al suo avvocato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa

