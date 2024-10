Nelle mani del gruppo anche atti riservati di Eni, e un dossier su Marcell Jacobs

La Chiesa, l’Eni e persino il campione olimpionico Marcell Jacobs si intrecciano con l’inchiesta per dossieraggio della Dda di Milano. Lo si apprende dalla maxi informativa dei carabinieri sulla società Equalize al centro dell’indagine.

La Chiesa come possibile committente. Tra le tante conversazioni captate dagli investigatori sul tema Russia e degli attacchi hacker in Italia “il gruppo discute sulle proprie attività d’intelligence sul tema e sui ricavi che ne può ottenere anche in relazione ad un mandato che asseriscono provenga direttamente dalla Chiesa“, si legge nell’informativa dei Carabinieri alla Dda di Milano. Parlando con Gallo e Camponovo il 16 dicembre 2022 nella sede di Equalize, Calamucci dice: “Il braccio destro di Putin… la Chiesa chiede quello…”. E aggiunge “La aiutiamo la Chiesa contro la Russia o no?”. Gallo così interviene: “Se ci paga… è stato sempre gratis!”. “Tu mi hai visto fare qualcosa gratis agli altri se non a te?”, risponde allora Calamucci. “Pro bono per il Papa?”, conclude scherzano Camponovo.

Atti riservati dell’Eni. Ma negli uffici di via Pattari sono stati individuati anche numerosi documenti relativi a Paolo Simeone, noto youtuber e contractor italiano, anche con atti riservati di Eni. Le notizie acquisite dall’ex super poliziotto Gallo attraverso la vasta rete relazionale “vengono poi compendiate in veri e propri ‘dossier’, venduti dal gruppo alle società interessate ma anche ad imprenditori e politici a prezzi importanti, anche di svariate migliaia di euro (15.000 euro è la tariffa per gli ‘accertamenti’ più completi su un soggetto)“. Come accertato durante un accesso degli investigatori, all’interno degli uffici, è presente un vero e proprio “archivio di Polizia” contenente centinaia di documenti riservati, atti di P.G., verbali di collaboratori di giustizia, schede d’indagine sui principali gruppi criminali e schede di dattiloscopia.

Marcell Jacobs. E un dossier spunta anche sul campione Marcell Jacobs e il suo staff, che sarebbe stato commissionato a due hacker da Carmine Gallo. Il dossier sull’atleta a sua volta era stato richiesto “da un avvocato padovano allo stato in corso d’identificazione”, si legge nel documento dei carabinieri.

