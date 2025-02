I campionati iridati in programma dal 4 al 16 febbraio: l'Italia punta su Federica Brignone e Sofia Goggia

Federica Brignone e Sofia Goggia: l’Italia ai Mondiali di Sci punta sulle sue due regine della velocità. Sono la campionessa bergamasca e quella valdostana le due principali speranze di medaglia nell’edizione dei campionati iridati in programma dal 4 al 16 febbraio sulle Alpi austriache.

La nazionale si presenta sicuramente con grandi ambizioni soprattutto in campo femminile, dove a parte lo slalom femminile in tutte le altre discipline abbiamo carte importantissime da giocare, tra favorite e outsider di lusso. In campo maschile, invece, una medaglia sarebbe già un lusso visto che le nuove leve faticano ad emergere alle spalle di veterani che iniziano a pagare gli inevitabili segni del tempo.

Mondiali sci alpino, Brignone e Goggia tra le favorite

Protagoniste fin qui di una stagione eccezionale, nella velocità, sia in discesa che in SuperG, Brignone e Goggia partono tra le assolute favorite per la medaglia d’oro. D’altronde solo una settimana fa le due regine azzurre sono salite insieme sul podio nella libera di Garmisch, per cui sognare un bis ma in una delle due gare iridate non è certo utopie. Chiaramente le rivali non mancano, dalla svizzera Lara Gut-Behrami all’austriaca Cornelia Huetter e poi le solite mine vaganti, tra cui non si può escludere la 40enne Lindsey Vonn che potrebbe sempre tirare fuori il classico coniglio dal cilindro. Anche nello slalom gigante, sempre in campo femminile, l’Italia avrà due carte importanti da giocare: la solita Brignone e una Marta Bassino che si presenta in Austria da campionessa in carica in SuperG, e che va a caccia di un acuto per per dare un senso ad una stagione fin qui avara di risultati. Alle spalle delle tre punte, possibili outsider in casa Italia sono la giovane Laura Pirovano, Elena Curtoni e le sorelle Nicole e Nadia Delago sempre nella velocità.

Mondiali sci alpino, i convocati per l’Italia maschile

In campo maschile mancano due punte di diamante come Brignone e Goggia, ma l’Italia può vantare su una pattuglia di atleti che nell’arco della stagione è sempre stata a ridosso del podio e che chissà nella gara secca ai Mondiali potrebbe anche pescare l’exploit. Il leader della squadra resta il veterano Dominik Paris, che nelle ultime uscite è sembrato in crescita di condizione e che in discesa libera soprattutto può sempre dire la sua. Dopo un ottimo inizio di stagione, invece, Mattia Casse sempre in discesa e SuperG è sembrato appannato ma sicuramente il piemontese è una carta importante da giocare. Nelle discipline tecniche, invece, Luca de Aliprandini e Alex Vinatzer arrivano a Saalbach come due potenziali mine vaganti in gigante e slalom. I due azzurri quest’anno sono già saliti sul podio in due gare di prestigio (De Aliprandini nel gigante di Adelboden e Vinatzer nello slalom di Kitzbuehel), per cui sono in fiducia e proveranno a giocarsi le loro chance.

Mondiali sci alpino 2025, i protagonisti attesi

Ci sono poi le prove a squadre, che valgono pur sempre una medaglia, ma lì dipenderà da chi scenderà in pista per l’Italia. Guardando fuori dai confini italiani, sono tanti i protagonisti attesi in questa edizione dei Mondiali. Su tutti i campioni Olimpici Marco Odermatt, Clément Noël, Mikaela Shiffrin e Lara Gut-Behrami. Lo svizzero Odermatt si presenta come l’uomo da battere in almeno tre discipline (discesa, SuperG e gigante) tuttavia, deve affrontare una forte concorrenza interna nelle gare di velocità. Nelle discipline tecniche a livello maschile potrebbe arrivare una prima storica medaglia per il Brasile con Lucas Pinheiro Braathen in slalom o in gigante. Tra i pali stretti è dove c’è maggiore incertezza con il francese Noël e lo svizzero Loïc Meillard grandi favoriti senza dimenticare il veterano Henrik Kristoffersen. Tra le donne la grande incognita è la fuoriclasse americana Shiffrin, tornata alle gare in Francia dopo due mesi di stop forzato per un grave infortunio all’addome. Se sta bene, comunque, la regina delle ultime stagioni punta a fare un’altra doppietta nelle discipline tecniche dove tra le avversarie dovrà fare i conti anche con la solita Gut, con l’emergente svizzera Camille Rast e perchè no con la 18enne italiana, ma naturalizzata albanese, Lara Colturi.

