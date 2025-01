Sui social i commenti per il trionfo del tennista azzurro

Dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open, la seconda vittoria consecutiva a Melbourne per il numero uno del mondo, la politica italiana non ha perso tempo e si è congratulata con il tennista azzurro a partire dalla premier Giorgia Meloni.

Meloni: “Grande Sinner, orgoglio italiano”

“Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui social.

Un grande Jannik #Sinner trionfa agli #AusOpen 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia.

Bravissimo 👏🏻 🇮🇹 pic.twitter.com/9FBWu0rRmg — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 26, 2025

Tajani: “Sinner leggendario, un vero fenomeno”

Dello stesso avviso i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. “Leggendario! Sei un vero fenomeno, congratulazioni Jannik!”, ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. “Applausi a Jannik Sinner che conquista il suo secondo Australian Open consecutivo battendo Alexander Zverev in finale. Tanto talento, sacrificio e determinazione. Numero uno!!!”, ha invece commentato il ministro dei Trasporti.

Renzi: “Sinner più forte di tutti, ci ha abituato troppo bene”

“Ormai ci sta abituando troppo bene. Tre set e andiamo. Più forte di tutti. E di tutto. Bravo Sinner“. Così su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi, complimentandosi con Jannik Sinner, vincitore del secondo Australian Open consecutivo.

Fontana: “Straordinario Sinner, altra pagina indimenticabile”

“Straordinario Jannik Sinner! Conquista il suo secondo Australian Open consecutivo, portando a casa il suo terzo titolo Slam. Un trionfo che va oltre la vittoria: Sinner ha dimostrato di essere più forte di ogni difficoltà, scrivendo un’altra pagina indimenticabile nella storia del tennis italiano”. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, sui social.

Conte: “Sinner dominatore assoluto, orgoglio italiano”

“Capolavoro Sinner all’Australian Open! Terzo Slam, dominatore assoluto del tennis mondiale, orgoglio italiano. Grande, grandissimo Jannik!” Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata