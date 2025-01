Ha tagliato il traguardo della celebre regata per barche a Vela al largo di Les Sables-d'Olonne martedì mattina

Impresa alla Vendee Globe. Charlie Dalin, lo skipper francese di ‘Macif Santé Prévoyance’, ha tagliato il traguardo della celebre regata per barche a Vela (che consiste in una circumnavigazione completa in solitario, senza possibilità di attracco o di assistenza esterna) al largo di Les Sables-d’Olonne martedì mattina da vincitore completando il suo giro del mondo in 64 giorni, 19 ore, 22 minuti e 49 secondi, nuovo record dell’evento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata