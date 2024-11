Le due Fiamme, Olimpica e Paralimpica accenderanno la passione dell’Italia e degli italiani toccando tutte le 110 province della Penisola

A un anno esatto dall’accensione della Fiamma Olimpica, il Comitato Organizzatore dei Giochi del 2026 ha svelato i percorsi dei tedofori Olimpici e Paralimpici. Il viaggio della fiaccola Olimpica in Italia inizierà a Roma il 6 dicembre 2025 e si concluderà a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio 2026, in occasione dell’anniversario dei primi Giochi Olimpici Invernali organizzati in Italia. La fiaccola Paralimpica, invece, partirà da Stoke Mandeville, storico luogo di nascita dello sport Paralimpico, e percorrerà 2.000 chilometri in 11 giorni, arrivando all’Arena di Verona il 6 marzo per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici.

Due fiamme per un’unica passione

Le due Fiamme accenderanno la passione dell’Italia e degli italiani per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, ispirando le nuove generazioni ai principi dello sport. I loro itinerari non saranno solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sui valori profondi e universali che il Movimento Olimpico e Paralimpico rappresentano.

Simboli di unità e pace, la Fiamma Olimpica e la Fiamma Paralimpica veicolano un messaggio che supera confini e differenze, invitando tutti a partecipare a un evento di rilevanza globale. Il passaggio dei tedofori incarna i valori fondamentali dell’Olimpismo e del Paralimpismo, quali amicizia, pace, speranza e spirito di squadra, contribuendo alla costruzione di un mondo migliore e all’educazione delle nuove generazioni attraverso lo sport.

“Ogni passo di questo straordinario viaggio attraverso le nostre città sarà un momento di celebrazione e riflessione, che ci ricorderà il potere dello sport di costruire ponti e abbattere barriere,” ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. “Quando la Fiamma attraverserà le nostre strade, coinvolgerà milioni di persone con un calore unico: quello che solo lo sport sa trasmettere. Il viaggio delle Fiamme sarà un’opportunità irripetibile per l’Italia di brillare sulla scena mondiale, accendendo nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande.”

Un viaggio che inizierà ad Olimpia

Il viaggio della fiaccola Olimpica inizierà a Olimpia il 26 novembre 2025. Dopo l’arrivo a Roma, in 63 giorni toccherà tutte le 110 province italiane, passando per Napoli durante il Natale 2025 e per Bari a Capodanno 2026, per poi approdare a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio con la Cerimonia di Apertura dei Giochi. Successivamente, il suo tragitto terminerà a Milano il 6 febbraio, con l’ingresso allo stadio di San Siro. Il percorso è stato pensato per rendere omaggio al patrimonio storico e culturale italiano, il più ricco al mondo in termini di siti UNESCO.

“L’arrivo della Fiamma in Italia e il suo viaggio lungo il Paese sono il momento in cui i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport,” ha commentato Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026. “Questo viaggio coinvolgerà 10.001 tedofori, ciascuno portatore di storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusività. La Fiamma è un faro che ci ispira a guardare al futuro con speranza e rinnovata ambizione.”

La Fiamma Olimpica sarà accompagnata da due partner di eccezione: Coca-Cola, Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, ed Eni, Premium Partner dei Giochi di Milano Cortina 2026. Entrambe le aziende sostengono i valori della Fiamma, contribuendo a amplificarne la forza simbolica e narrativa.

La Fiamma Paralimpica

La Fiamma Paralimpica, accesa il 24 febbraio 2026 a Stoke Mandeville, attraverserà l’Italia animando cinque Flame Festival dal 24 febbraio al 2 marzo, con tappe a Milano, Torino, Bolzano, Trento e Trieste. Il 3 marzo, a Cortina d’Ampezzo, avverrà la cerimonia di unione delle Fiamme. Successivamente, la fiaccola toccherà Venezia e Padova, per concludere il suo viaggio all’Arena di Verona il 6 marzo. Ogni tappa sarà un’occasione per celebrare i valori umani e sportivi, mostrando come lo sport sia uno strumento potente di cambiamento sociale. “La Fiamma Paralimpica rappresenta l’entusiasmo e l’attesa per i Giochi Paralimpici, amplificando messaggi di rispetto e inclusività,” ha dichiarato Maria Laura Iascone, Direttrice delle Cerimonie di Milano Cortina 2026. Allianz, Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica, è da anni impegnata nella promozione dell’inclusività e della resilienza, valori cardine del Movimento Paralimpico.

