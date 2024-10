Kloster: "Abbiamo visto con i nostri occhi quanto stiano andando avanti con i lavori"

Kristin Kloster, Presidente Coordination Commission per Milano-Cortina 2026 e membro Cio, ha parlato a margine di un punto stampa dopo la visita al Villaggio Olimpico effettuato ieri: “Per fare grandi Giochi dobbiamo lavorare tutti insieme, il Cio, il comitato Milano-Cortina, il governo e il settore privato, e lo stiamo facendo. Gli scambi che Andrea Varnier ha avuto con il governo ci hanno rassicurato che l’edizione dei Giochi di Milano-Cortina saranno un successo. In questi mesi il Comitato è riuscito a concludere degli importanti accordi di sponsorizzazione”. “Abbiamo interazioni tutti i giorni con Milano-Cortina, con meeting continui e tramite questi veniamo aggiornati su tutti i progressi. Noi stiamo cercando di assistere per fare sì che questi Giochi siano i migliori possibile – ha proseguito Kloster – Il prossimo sopralluogo sarà a febbraio a Venezia, dopodiché ci sarà un altro aggiornamento che riguarderà tutte le venues e cercheremo di visitarne il più possibile”.

Kloster: “Abbiamo visto con i nostri occhi quanto stiano andando avanti con i lavori”

“Ieri siamo stati al villaggio olimpico e abbiamo visto con i nostri occhi quanto stiano andando avanti con i lavori. Ero stata qui già nel 2019 come membro della commissione di valutazione dl Cio, non c’era niente, solo due edifici vecchi, e ora c’è un bellissimo villaggio olimpico che sta per essere concluso. Siamo entrati in uno dei due edifici e abbiamo visto le stanze”, ha dichiarato ancora Kloster. “Abbiamo visto come sono stati riconvertiti gli edifici che saranno lasciati alla comunità come legacy, una delle cose che ci hanno convinti ad assegnare i Giochi a Milano-Cortina”, ha aggiunto. “Adesso inizia la stagione invernale, avremo i Test Events, ed entreremo nella fase operativa. È grandioso, è bellissimo vedere l’entusiasmo della gente. Stiamo organizzando dei Giochi di grande successo ed è bellissimo vedere questo spirito. Stiamo lavorando secondo il masterplan per quando riguarda le varie discipline”, ha concluso Kloster.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata