Il nuovo Fan Village delle Atp Finals di Torino ha aperto le porte agli appassionati, gratuitamente, in occasione della giornata inaugurale con un’iniziativa speciale come il “Family Day”. E le famiglie hanno risposto alla grande. In tantissimi hanno affollato gli stand di una struttura capace di contenere anche più di 5200 persone, totalmente rinnovata, piena di colori, giochi e musica. Oltre 8.900 metri quadrati al coperto, per un’esperienza immersiva e coinvolgente per quella che è la naturale estensione dello spettacolo messo in scena all’interno dell’Inalpi Arena dagli otto migliori tennisti al mondo. Durante i nove giorni di apertura saranno i giovani i protagonisti assoluti. In attesa di vedere in campo i migliori giocatori del mondo.

