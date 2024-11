L'azzurra spreca due set point e si arrende alla n.1 del mondo. Ora la sfida spareggio con la cinese Zheng per un posto in semifinale

Aryna Sabalenka batte Jasmine Paolini ed è la prima semifinalista alle Wta Finals di Riyadh in Arabia Saudita. La tennista bielorussa, numero 1 del mondo e del seeding, ha vinto la sua seconda partita nel gruppo Viola battendo in due set l’azzurra, numero 4 del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-5. Grande rammarico per la tennista italiana, capace di fare partita alla pari contro l’avversaria sprecando anche due set point sul 5-4 a suo favore nel secondo set. Nell’ultima giornata Paolini si giocherà la qualificazione alle semifinali nello spareggio contro la cinese Qinwen Zheng.

