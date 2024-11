La kazaka Rybakina battuta in 2 set 7-6 (5)-6-4

Parte bene il cammino di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. La tennista azzurra, numero 4 al mondo, ha sconfitto in due set 7-6 (5)-6-4 la kazaka, numero 5 al mondo, Elena Rybakina al termine di un match durato poco meno di due ore.

Vittoria Sabalenka all’esordio, Zheng battuta in due set

Un debutto inedito eppure già visto. Se per Aryna Sabalenka si trattava della quinta partecipazione alle Wta Finals, per Qinwen Zheng era invece un esordio. Tuttavia, l’emozione per la cinese poteva ben dirsi alleggerita dal ritrovarsi di fronte per la quinta volta in stagione la bielorussa, arrivata a queste Finals da numero uno del mondo. Non le è bastato però per evitare la quarta sconfitta (la quinta complessiva negli scontri diretti) del 2024 contro la sua rivale odierna, già vittoriosa contro di lei nelle uniche due finali perse della sua stagione (Australian Open e Wuhan). Due set – 6-3 6-4 – sono bastati a Sabalenka per far registrare la prima vittoria del girone Viola e ribadire uno status con cui quest’anno intente andare a caccia di un titolo a cui lei stessa ha dichiarato di puntare. “Lei è un’ottima giocatrice, ci siamo già sfidate diverse volte in passato e mi ha costretto a restare molto attenta, ma sono contenta di questa vittoria ottenuta contro una rivale forte come lei. credo di aver servito bene, lei mi metteva pressione e dovevo servire bene. Vincere un torneo come questo è uno dei miei sogni e spero un giorno di poterlo realizzare”, ha commentato a caldo Sabalenka a fine partita.

