L'annuncio del decesso è stato comunicato dal ministero della Difesa in un post su X

È morta Matilde Lorenzi, la sciatrice di 19 anni caduta lunedì durante un allenamento con la Nazionale azzurra in Val Senales. La promessa dello sci azzurro è deceduta per i traumi riportati dopo essere sbalzata fuori pista. La giovane, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre, era stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Maurizio di Bolzano, l’annuncio del decesso è stato comunicato dal ministero della Difesa in un post su X.

“La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”, si legge nel post.

