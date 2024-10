E' il turno delle regate 7 e 8 decisive per la finale

Ha preso il via a Barcellona la quinta giornata di finale di America’s Cup. Il Team New Zealand è in vantaggio 4 a 2 su Britannia anche se le due regate di mercoledì hanno fatto rimontare la seconda. Oggi è il turno della regata 7 alle ore 14.10 e della regata 8 alle ore 15.15, decisive per la finale. La prossima giornata di gare è prevista per sabato 19 ottobre, nel frattempo i neozelandesi sono accompagnati dalla famosa danza Maori, la haka, che dà loro incoraggiamento e forza per vincere le gare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata