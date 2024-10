Da oggi è possibile accedere in anteprima all’unica biglietteria ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

Da oggi è possibile accedere in anteprima all’unica biglietteria ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Per le Olimpiadi (6-22 febbraio 2026), i prezzi partiranno dai 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 euro e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro. Tantissime anche le agevolazioni per le Paralimpiadi (6-15 marzo 2026), con prezzi che partiranno da 10 euro per gli Under 14 e con più di 200 mila biglietti (circa l’89% tra quelli in vendita per la rassegna Paralimpica) disponibili a meno di 35 euro. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di sport – si legge in una nota – chiamati a registrarsi alla piattaforma ticketing ufficiale, tickets.milanocortina2026.org, per assicurarsi la propria finestra temporale prioritaria per acquistare un biglietto nella prima fase di vendita. Attraverso un sorteggio verrà stabilito quando sarà il turno d’acquisto di ciascun utente. La registrazione è libera e non pone nessun vincolo all’acquisto.

Iscrivendosi, si avrà la possibilità di essere tra i primi ad accedere alla fase di vendita e scegliere così quali sessioni vedere e le migliori categorie di biglietto tra quelle disponibili. Inoltre, si avrà l’occasione di rimanere sempre aggiornati sul mondo di Milano Cortina 2026, grazie a Fan26, la Digital Community del Comitato Organizzatore. Si tratta di un’opportunità unica di vivere i Giochi di Milano Cortina 2026, che vedranno impegnati più di 3500 tra i migliori interpreti delle discipline invernali in tutto il mondo con le Alpi e l’atmosfera cosmopolita di Milano a fare da scenario, 20 anni dopo l’ultima edizione italiana. L’esperienza acquisita negli anni dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio), dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), dai Comitati Organizzatori delle più recenti edizioni dei Giochi, e il confronto con gli altri grandi eventi del panorama internazionale, che da sempre suscitano interesse in un pubblico ampio e vario, hanno permesso di definire dei prezzi adeguati al mercato della domanda e dell’offerta. In aggiunta a ciò, il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 ha integrato una strategia diversificata e inclusiva con l’obiettivo di permettere a tutti gli appassionati di assistere dal vivo allo spettacolo dei Giochi.

La vendita al pubblico dei biglietti per le Olimpiadi inizierà a febbraio 2025 e quella per le Paralimpiadi a marzo 2025, ma il processo mondiale di registrazione è già aperto. Tra meno di 500 giorni, il sogno Olimpico diverrà realtà ed è a portata di click: chiunque potrà assistere dal vivo allo spettacolo dei Giochi di Milano Cortina 2026. Per essere certi di assicurarsi i propri eventi preferiti, infatti, è necessario registrarsi sulla piattaforma Ticketing già ora e comunque entro metà gennaio 2025. In questo modo, si parteciperà al sorteggio per conoscere la propria finestra temporale per l’acquisto dei propri biglietti Olimpici. Chi comincerà a pianificare già ora la propria esperienza a Milano Cortina 2026 e acquisterà i biglietti entro maggio 2025, infatti, troverà ulteriori offerte grazie ai prezzi speciali Early Bird per alcune sessioni specifiche. Nel caso delle Paralimpiadi invernali non è necessario iscriversi ad alcun meccanismo di sorteggio ma, a partire da marzo 2025 sarà sufficiente collegarsi al portale Ticketing e acquistare i biglietti. Da aprile 2025 poi, sarà aperta la vendita libera sia dei biglietti Olimpici sia di quelli Paralimpici, senza un ulteriore sorteggio né turni d’acquisto predefiniti. Tutti i biglietti per i Giochi di Milano Cortina 2026 saranno digitali.

